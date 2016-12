¿Debo terminar mi relación antes de la Navidad?

Tres excusas comunes que no deberían detenerte si ya no estás feliz con tu pareja

Qué difícil pregunta sea cual sea la época del año. ¿No creen? Sin embargo, dicen por ahí que durante esta temporada de fiestas y espíritu navideño es más difícil que nunca terminar una relación amorosa.

Ya sea por miedo a quedarse solos o por no arruinar la Navidad de la otra persona, muchas personas deciden esperarse a que pasen estos días para decirle ‘hasta aquí’ a quien creían era su media naranja.

Aquí las tres excusas más comunes que no deberían detenerte si ya no estás feliz.

No me quiero quedar sola

El famoso dicho “Mejor solo que mal acompañado’, podría ser la solución a tu dilema –si es que lo tienes.

A todos, o por lo menos a la mayoría de los seres humanos, nos da un poco de miedo el sentir que nos vamos a quedar solos, especialmente durante una época en la cual se celebra en familia y entre amigos. Estar solo no es malo, por lo contrario, es una oportunidad de oro para encontrarte contigo mismo.

Me da lástima con mi pareja

Entiendo perfectamente cuando alguien se siente de esta manera; creo que a todos nos ha pasado.

Sin embargo, es importante ponerle una pausa a tu vida y preguntarte lo siguiente: ¿no le estarías haciendo más daño a ese ser querido quedándote en una relación sin estar feliz? Yo creo que, si te haces esa pregunta, podrías tomar una decisión. Al fin y al cabo, siempre dicen que, para poder hacer feliz a otra persona, tienes que estar feliz contigo mismo.

Pero, ¿qué va a decir mi familia o mis amigos?

En esta época del año, nos invitan a la fiesta de la oficina, de la vecina, de la amiga y de la familia. Por su puesto que no queremos llegar a tener que dar explicaciones del porque ya no estas con tu pareja, pero tal vez esta sea la oportunidad perfecta para decirle y publicarle a medio mundo que ya no estás en un compromiso y así quizás y hasta te surjan nuevos prospectos.

Comenzar o terminar una relación es una decisión muy seria y evidentemente muy difícil de tomar. Es por esto que antes de hacerlo, debemos sentarnos y tener una conversación muy honesta con nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos buscando en otra persona? ¿Qué podemos ofrecer? Y lo más importante ¿Estamos listos para comprometernos? Son preguntas a las cuales solo tú tienes la respuesta adecuada.

Recuerda que, así como durante estas fechas muchas parejas deciden separarse también se cuentan miles de historias de personas que se conocen.

¿Qué tal si tu propósito de año nuevo es ser feliz? Yo creo que sería una excelente idea.

Espero sus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa