Veracruz: 10 días de violencia dejan 40 muertos, uno cada 6 horas

CIUDAD DE MÉXICO.– Durante los primeros diez días del nuevo gobierno de Veracruz, los enfrentamientos, las ejecuciones, los secuestros, las agresiones contra periodistas o sus familiares y otros crímenes de alto impacto se han mantenido en el estado.

Ante la ola de violencia, que se ha recrudecido en el centro y, sobre todo, en el sur de Veracruz, grupos de personas se han armado han surgido en algunas zonas de la serranía para defender sus poblados, mientras que en municipios como Coatzacoalcos, los vecinos, hartos de la delincuencia, han optado por detener ellos mismos a los asaltantes y castigarlos amarrándolos a postes o exhibiéndolos.

En este mismo período, el Gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo sentirse “halagado” de haber sido llamado “policía” por la revista Proceso, pues señaló que cuidaría a Veracruz. A diferencia de su antecesor, el nuevo mandatario se ha acercado al grupo de mujeres y hombres que buscan a desaparecidos en Veracruz e incluso anunció la instalación de una Comisión de la Verdad, así como de otra comisión sobre el tema.

No obstante, hasta el momento no se han aplicado suficientes acciones como para detener el avance de los grupos delincuenciales, los homicidios dolosos y las desapariciones, que persisten, como fue la marca particular del sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

Ataques contra periodistas

La hija menor del periodista Valentín Márquez, de Coatzacoalcos, Abril Márquez Atilano, de 16 años de edad, fue reportada desaparecida durante los primeros días de diciembre.

En Tierra Blanca, elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Adrián Tamayo, hijo del finado periodista Rufino Tamayo, asesinado este año. La viuda del comunicador, Alicia B., denunció que los ministeriales se llevaron a su hijo argumentando una participación en el robo de una camioneta, además de que fue golpeado por los agentes. “¿Cómo pueden acusar a mi hijo de tal delito, si las 24 horas cuentan con la custodia de elementos de la SSP [Secretaría de Seguridad Pública]?”, expuso la viuda del periodista.

En el centro del estado, en el puerto de Veracruz, el subdirector editorial de periódico Imagen Veracruz, Silverio Quevedo Elox, fue abordado por sujetos armados quienes lo secuestraron por varias horas a bordo de su camioneta para robar dinero de tarjetas de crédito y luego lo obligaron a abrir su casa para sustraer objetos de valor; finalmente, huyeron a bordo de la unidad del directivo del periódico.

Diez días de crímenes

Estas cifras, más las que ya se habían contabilizado en los primeros cinco días, muestran que la violencia no sólo ha disminuido, sino que se ha recrudecido en el sur del estado, así como en la zona de Orizaba y Córdoba, en el centro de Veracruz.

Durante los 10 primeros días del mes de diciembre, se han registrado en total 6 enfrentamientos con un saldo de 20 presuntos delincuentes abatidos, 3 policías heridos y dos uniformados muertos.

Aunque sólo se ha localizado una fosa clandestina, en Cosamaloapan, persiste el hallazgo de cuerpos sin vida en el territorio veracruzano hasta llegar a las 11 víctimas.

Además, los taxistas de Acayucan, Cosoleacaque y Coatzacoalcos han sido uno de los blancos principales de agresiones, pues tan sólo en estos días se han presentado dos desapariciones, dos ejecuciones y dos choferes lesionados con arma de fuego.

En total, se estima que 40 personas han perdido la vida tan sólo en estas primeras 240 horas del panismo en Veracruz, lo que es igual a una vida perdida cada 6 horas desde que se tomó posesión del Gobierno del Estado.

Los jóvenes también han sido víctimas en este diciembre marcado por el cambio de Gobierno del Estado: hay estudiante secuestrada, una desaparecida y se han generado múltiples intentos de robo de niños en Veracruz.

En el municipio de Jesús Carranza se protagonizó el episodio más violento del sur de Veracruz en este 2016. Tres enfrentamientos dejaron como saldo 20 personas muertas, presuntamente miembros de un grupo criminal que portaba armamento de grueso calibre. Hasta el momento se mantienen los operativos de seguridad en el Valle del Uxpanapa.

Estos últimos hechos han provocado que se comenzaran a destapar “autodefensas” en esa parte de la zona serrana: civiles armados instalan retenes, colocan barricadas e interrogan a personas que parezcan sospechosas, así como están colaborando activamente en la ubicación del resto del grupo armado que protagonizó el ataque en Suchilapan.

Por Violeta Santiago