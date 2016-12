Blogueras de moda te dicen cómo vestir

Algunos de sus secretos que no requieren de mucho dinero y te harán lucir bien durante los días festivos

El secreto de lucir siempre elegante y con estilo no está en comprar piezas muy elaboradas y costosas, sino en saber escoger las que van con tu figura, estilo y gusto.

Varias blogueras de diferentes áreas del país, reunidas por Target, echaron mano de diversas piezas de conocidas marcas —como AVA&VIV, Mossimo, Merona y Who What Wear— para demostrar que sí se puede lucir muy fashionista durante las fiestas de la temporada navideñas a bajo costo.

Echa un vistazo a los elegantes resultados obtenidos y toma en cuenta las propuestas que ofrece cada una para llevar a una reunión esta temporada, ya sea formal o informal.

Daniela Ramírez de Nany’s Klozet

Miami

Día

“¿Quién dice que los florales son sólo para la primavera y el verano? Opta por un vestido floral más oscuro para los días de fiesta y combínalo con un labial de color ciruela para un reunión festiva durante el día”.

Noche

“El terciopelo es el elemento básico del 2016. Su textura es ideal para las fiestas nocturnas, ya que emana un aire de lujo y romanticismo. Yo voy a las fiestas decembrinas en Miami en un coqueto vestido corto acompañado con botas altas hasta la rodilla. Estas son unas de las piezas de vestir que se deben tener para los meses más fríos del año, incluso cuando se vive en un clima no tan frío. Son atractivas, divertidas, van con todo y lucen bien tanto en look para el día como para la noche”.

Rachel Parcell de ‘The Pink Peonies’

Salt Lake City

Día

“Me encanta vestir en capas, especialmente en el otoño y el invierno. Un lindo cardigan, en un tono neutral [como el beige], es definitivamente un elemento básico del guardarropa. ¡Agrégale tan solo una bufanda festiva, y comprobarás que tu look en el día festivo está completo!”.

Noche

“La tendencia de terciopelo está muy popular hoy, así que, pensé que este vestido elaborado en ese material sería perfecto para las reuniones de esta temporada festiva. Complétalo con un par de tacones femeninos y unos labios en un rojo brillante, y definitivamente vas a obtener una declaración exacta de esta temporada”.

Tanesha Awasthi de ‘Girl With Curves’

San Francisco

Día

“Un vestido con un largo que caiga debajo de la rodilla, elaborado en un textil de gasa con un estampado floral es ultra-femenino y de estilo bohemio, que luce perfecto con booties [botines] de tacón plano para una reunión durante el día, o unos altos para una fiesta durante la noche”.

Noche

“¡Adiós al pequeño vestido negro, hola al pequeño vestido audaz! Este colorido vestido, al estilo blusón, con mangas largas y un cuello delineado con un material negro de imitación de cuero, se puede combinar perfectamente con unas botas altas hasta la altura de la rodilla para llevarlo a una reunión durante el día y unos zapatos de tacón alto en la noche. Luce elegante tanto con medias veladas o sin ellas”.

Wendy Nguyen de ‘Wendy’s Lookbook’

Nueva York

Día

“Esta chaqueta de terciopelo es la pieza perfecta! Tiene una textura vibrante y un corte clásico, perfectos para las fiestas. Y una gran forma para elevar un look para el día es acompañarlo con piezas de texturas similares. Unos pantalones elaborados con un textil aterciopelado se acoplan perfectamente, dando como resultado un look muy moderno”.

Noche

“Este vestido negro, al estilo ‘wrap dress’, es hermoso para la fiestas de la oficina y perfecto para una salida de noche con las amigas. A este estilo de traje me gusta agregarle siempre un cinturón grueso para acentuar la cintura y alargar la apariencia física general. Cuando me visto toda de negro, me encanta agregarle a mi look ‘pops’ de colores; como por ejemplo, pintarme los labios más rojos y usar accesorios en dorados, para lograr una apariencia más vistosa, más profunda”.

Brighton Keller de ‘Brighton the Day’

Dallas

Día

“Soy una gran creyente del estilo clásico y de los looks neutrales acogedores, pero que no luzcan sobrecargados en la temporada festiva. Continúa usando durante diciembre lo que te luce bien con tu forma de cuerpo, pero opta por colores neutros o más oscuros para asistir a las reuniones decembrinas”.

Noche

“Me encanta jugar con las texturas y los accesorios para las vestimentas festivas. Asegúrate siempre de usar en tus looks para la noche piezas con texturas de gasa o velo, terciopelo, gamuza, ‘faux fur’ [textil de piel sintética] y eleva tu apariencia con accesorios divertidos como una cartera de mano adornada con lentejuelas”.