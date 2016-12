Video: Vecina de Rubí pide ayuda para su hijo enfermo

La señora Marciana Galván pide que políticos y artistas también la apoyen porque su hijo necesita un transplante de riñón

México – Doña Marciana Galván Flores, vecina del ejido La Joya, en San Luis Potosí, donde se celebrarán los 15 años de Rubí Ibarra, pidió ayuda a través de un video difundido en redes sociales para que su hijo pueda recibir un transplante de riñón.

Acompañada de su esposo y de su hijo, Doña Marciana menciona en la grabación que vive en la misma comunidad que la familia Ibarra, quienes hace unos días difundieron un video en el que hacen una invitación masiva a la fiesta de XV años de su hija Rubí.

Doña Marciana, quien vive en la misma comunidad que la familia de #Rubí, suplica ayuda para su hijo que necesita un trasplante de riñón. pic.twitter.com/kvfWKtq8Vx — Conexión Migrante (@conectmigrante) December 9, 2016

“Así como andan apoyando a Rubí yo quisiera que me apoyaran a mí, somos de la misma comunidad y quisiera que me apoyaran para mi hijo, él necesita un transplante, lleva muchos años en hemodiálisis. No nos quieren dar apoyo los presidentes.

“Yo quisiera que [ya que] andan con tanto alboroto […] quisiera que me apoyaran para el caso de mi hijo”, expresó la señora Galván Flores.

“Quisiera que todo México escuchara; artistas, presidentes, políticos, periodistas escucharan mi caso y me apoyaran, para mi hijo se llama Marcos Gallegos Galván, háganme caso”.

Además, la familia Galván Flores aseguró que en alguna ocasión le pidió prestado al señor Cresencio lbarra, padre de Rubí, 150 mil pesos para poder realizar las hemodiálisis de su hijo.

“Todos los días tocaba la puerta de mi casa para cobrarme el rédito del préstamo y yo, como Dios me dio licencia, se los pagué”.

“Yo también quisiera que presidentes y artistas me apoyarán […] andan con Rubí con tanto alboroto y a un enfermo no lo quieren apoyar”, finalizó.