Corredora se pierde durante 12 horas en un medio maratón en Florida

Las señalizaciones no eran claras, dijo la atleta al canal NBC6

Una mujer que corría por primera vez el Medio Maratón Trail Hog en el condado de Sarasota, en la costa oeste de Florida, se llevó el susto de su vida cuando se extravió durante doce horas, tras perder de vista las marcas indicadoras del recorrido, informó hoy un medio local.

Melissa Kitcher se extravió durante doce horas en la reserva natural Carlton Park, ubicada cerca de Venice, donde se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre un popular medio maratón en campo a través, recogió el canal NBC6.

Pese a que todos los participantes recibieron antes de la salida un mapa con señalizaciones del recorrido y que se instalaron en el terreno unas “cintas de colores” para facilitar el camino correcto, la mujer se perdió a mitad de carrera.

“Me quedé pensando cómo la gente trazaba estos senderos. No podía caminar por ellos”, y entonces, “cuando me tope con las líneas eléctricas, me dije: ‘Sí, definitivamente estoy fuera del recorrido, estoy perdida’“, indicó la mujer al canal.

Kitcher se mostró molesta porque, según ella, “no había marcas indicando la dirección adecuada“. La página web de la competición, se quejó, dice que “tienes que seguir las marcas dejadas en el terreno por un Jeep, así que me figuré que esas marcas eran las que tenía que seguir”.