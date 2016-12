Johnny Lozada: ¿Sale de ‘Despierta América’?

Te contamos cuál sería su futuro

Después de casi 5 años presentando ‘Despierta América’, Johnny Lozada dejaría el show matutino de Univision a fines de diciembre, aunque seguiría ligado a la cadena en futuros proyectos.

Según pudimos saber por tres fuentes diferentes que trabajan en Univision, Johnny no habría llegado a un arreglo económico para su nuevo contrato y, de común acuerdo, los ejecutivos y sus manejadores habrían preferido tomar un nuevo rumbo para la carrera del boricua.

Johnny es uno de los famosos más queridos por el público latino que viene siguiendo su carrera desde Menudo, en los foros de Univision se pueden leer miles de mensajes de cariño hacia él. Sin embargo, en este nuevo cambio que atraviesa Univision, y que te hemos contado, Lozada tomaría un nuevo rol.

Más salidas

Según nos cuenta una de las fuentes, Johnny no sería el único que saldría de ‘Despierta América’. Hace unos meses Alejandro Chabán abandonó el show para dedicarse a su compañía ‘Yes You Can’. Aunque aún no nos han confirmado el nombre de quién más dejaría el programa, al parecer se trata de una de las presentadoras femeninas.

Nos comunicamos con el departamento de comunicación de Univision para tener una reacción al respecto, pero nos respondieron que hasta el momento ellos no tienen noticias sobre la posible salida de Lozada. Del mismo modo intentamos obtener respuesta de parte de su agencia de manejadores, y de la vice presidenta de ‘Despierta América’, pero aún no hemos recibido respuesta.

Johnny comenzó en ‘Despierta América’ en el 2012 como presentador invitado, y luego fue anunciado como co-conductor oficial en agosto de ese año para acompañar a Karla Martínez, Raúl González y Chiquinquirá Delgado.

Hace tan solo unos días, Lozada compartió la feliz noticia de que será abuelo, ya que su hija mayor estaba embarazada y que pronto una nietita vendría a agrandar la familia.

ESTE FUE EL MENSAJDE DE JOHNNY HOY ANTES DE COMENZAR EL SHOW:

#buenosdias #migente #felizlunes Un vídeo publicado por johnnylozada (@johnnylozada) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 4:58 PST