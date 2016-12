“La La Land” acapara las nominaciones de cine de los Globos de Oro

La chilena "Neruda" fue nominada a mejor película extranjera

Los Ángeles – La magia de “La La Land” cautivó a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que otorgaron hasta siete nominaciones al musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, convirtiéndola en la gran favorita para la 74 edición de los Globos de Oro.

La cinta, dirigida por el joven Damien Chazelle (“Whiplash”), cuenta la historia de Mia (Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Gosling), un entregado músico de jazz, que se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños, al mismo tiempo que afrontan las frustraciones de los inicios.

Otras cintas con grandes con grandes opciones para la ceremonia del próximo 8 de enero, que será presentada por el humorista Jimmy Fallon en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, son los dramas “Moonlight”, con seis candidaturas, y “Manchester by the Sea”, con cinco.

“Florence Foster Jenkins” y “Lion” obtuvieron cuatro nominaciones, mientras que “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water” y “Nocturnal Animals” lograron tres.

“Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Lion”, “Manchester by the Sea” y “Moonlight” competirán como mejor película dramática, en tanto que “La La Land”, “Deadpool”, “20th Century Women”, “Sing Street” y “Florence Foster Jenkins” lo harán como mejor película de comedia o musical.

En el terreno de mejor actor dramático, los contendientes son Casey Affleck (“Manchester by the Sea”), Joel Edgerton (“Loving”), Andrew Garfield (“Hacksaw Ridge”), Viggo Mortensen (“Captain Fantastic”) y Denzel Washington (“Fences”).

Como mejor actriz dramática, la galardonada saldrá entre Amy Adams (“Arrival”), Jessica Chastain (“Miss Sloane”), Isabelle Huppert (“Elle”), Ruth Negga (“Loving”) y Natalie Portman (“Jackie”).

Dentro de la categoría de comedia o musical, los nominados como mejor actor son Colin Farrell (“The Lobster”), Ryan Gosling (“La La Land”), Hugh Grant (“Florence Foster Jenkins”), Jonah Hill (“War Dogs”) y Ryan Reynolds (“Deadpool”).

Las actrices en liza son Annette Bening (“20th Century Women”), Lily Collins (“Rules Don’t Apply”), Hailee Steinfeld (“The Edge of Seventeen”), Emma Stone (“La La Land”) y Meryl Streep (“Florence Foster Jenkins”).

Entre las actuaciones de reparto, los aspirantes masculinos son Mahershala Ali (“Moonlight”), Jeff Bridges (“Hell or High Water”), Simon Helberg (“Florence Foster Jenkins”), Dev Patel (“Lion”) y Aaron Taylor-Johnson (“Nocturnal Animals”).

Las actrices en competición son Viola Davis (“Fences), Naomie Harris (“Moonlight”), Nicole Kidman (“Lion”), Octavia Spencer (“Hidden Figures”) y Michelle Williams (“Manchester by the Sea”).

La corona de mejor director se la disputarán Mel Gibson (“Hacksaw Ridge”), Tom Ford (“Nocturnal Animals”), Barry Jenkins (“Moonlight”), Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”) y el propio Chazelle.

Neruda, nominada a mejor película extranjera

La chilena “Neruda”, de Pablo Larraín, competirá por el premio a la mejor película extranjera frente a “Divines” (“Francia), “Elle” (Francia), “The Salesman” (coproducción entre Francia e Irán) y “Toni Erdmann” (Alemania).

De esta manera, el español Pedro Almodóvar se queda fuera de la contienda con su obra “Julieta”.

Larraín crea en “Neruda”, su sexta película como director, una ficción a partir de hechos reales en la que junta elementos del cine negro con características de la comedia negra.

La obra, que cosechó múltiples ovaciones en el pasado festival de Cannes, está coprotagonizada por el mexicano Gael García Bernal, quien en esta ocasión encarna a un comisario encargado de perseguir al poeta, a quien da vida Luis Gnecco.

Gabriel González Videla, presidente de Chile entre 1946 y 1952, ordenó la detención de Neruda y encargó a 300 policías que rastrearan todo el país hasta encontrarlo.

Desde la clandestinidad, el prófugo seguía haciendo fiestas, asistiendo a reuniones y circulando por las calles. Aún así, los uniformados nunca lograron capturarlo.

Más categorías

En la categoría de mejor cinta de animación, las obras reconocidas son “Kubo and the Two Strings”, “Moana”, “My Life as a Zucchini”, “Sing” y “Zootopia”. Por otro lado, el trofeo al mejor guion estará entre “La La Land” (Damien Chazelle), “Nocturnal Animals” (Tom Ford), “Moonlight” (Barry Jenkins), “Manchester by the Sea” (Kenneth Lonergan) y “Hell or High Water” (Taylor Sheridan).

Por último, la estatuilla a la mejor banda sonora original pondrá en competición a “Moonlight” (Nicholas Britell), “La La Land” (Justin Hurwitz), “Arrival” (Johann Johannsson), “Lion” (Dustin O’Halloran y Hauschka) y “Hidden Figures” (Hans Zimmer, Pharrell Williams y Benjamin Wallfisch).

Se olvidan de Scorsese, Tom Hanks y Jeffrey Dean Morgan

Año tras año, las nominaciones a los Globos de Oro siembran cierto nivel de polémica, y este año no ha sido una excepción debido a la exclusión de nombres como Martin Scorsese (“Silence”), Tom Hanks (“Sully”) o Jeffrey Dean Morgan, el malvado Negan de “The Walking Dead”.

Scorsese partía con muchas papeletas para hacerse con una nominación como mejor director por “Silence”, pero la cinta, un drama sobre el jesuita portugués Sebastian Rodrigues (Andrew Garfield), enviado al Japón del siglo XVII para averiguar qué ocurrió con su mentor, el padre Ferreira (Liam Neeson), se fue completamente de vacío.

Sorprendió también la ausencia de Tom Hanks, uno de los favoritos para hacerse con la candidatura como mejor actor de drama por “Sully”, pero la cinta de Clint Eastwood no recibió ningún cariño por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

En menor medida, llamó la atención que el drama “Fences”, a pesar de las nominaciones obtenidas por Denzel Washington y Viola Davis, no recibiera las candidaturas como mejor película de drama y mejor director, para el propio Washington.

Y “Jackie”, dirigida por el chileno Pablo Larraín, no obtuvo la nominación como mejor filme dramático a pesar de ser una de las obras más alabadas del año por la crítica. Al menos consiguió que Natalie Portman, magnífica en la piel de la primera dama Jackie Kennedy, se postulase como mejor actriz de drama.

Muchos lamentaron, asimismo, también los olvidos de Matthew McConaughey, Taraji P. Henson y Michael Keaton por “Gold”, “Hidden Figures” y “The Founder”, respectivamente.

En el terreno televisivo, la mayor sorpresa fue la exclusión de Jeffrey Dean Morgan, el actor que encarna al villano Negan en la nueva temporada de “The Walking Dead” y que justo anoche se alzó con el trofeo de los galardones Critic’s Choice por su papel en la célebre serie sobre muertos vivientes.

También asombró que Kit Harington, la estrella de “Game of Thrones”, no viera reconocida su labor, al igual que con Anthony Hopkins, cuyo trabajo en “Westworld” ha maravillado a la crítica.

“House of Cards”, una de las series estrella de Netflix, fue ignorada por completo a pesar de sus nominaciones como mejor serie de drama en 2014 y 2015, mientras que “Mr. Robot”, ganadora el año pasado, no consiguió la candidatura pero sí logró meter a sus actores Rami Malek y Christian Slater.

Otras ausencias destacadas fueron las de “Black Mirror”, “Silicon Valley” y “Orange Is the New Black”, que se cayó de la lista de nominadas a mejor comedia tras dos años consecutivos lográndolo.

Por Antonio Martín Guirado