Carolina Sandoval comparte baile íntimo para su marido ¡con todo y faja!

Y aquí una probadita de lo que verán en mi canal de #youtube en unos minutos cuando #miesposonovio @nickhernandezccs intenta ponerme #lafajaecarolina y yo le bailo para cerrar el fin de semana con broche de oro #tremendacintura #AntesEraGordura #lareinadelafaja #cosasquesientecaro y como siempre les digo quiéranse, acepten sus curvas con todo y celulitis😋no es pecado tenerla,la perfección no existe y el alma siempre debe ser más bella que lo que se ve. #losquiero y muchoooo firma #CaroSandoval una #instamom #madred2 #cerocomplejos y para las que quieran esta faja www.caroysufaja.com

A video posted by ॐCarolina Sandovalॐ (@venenosandoval) on Dec 11, 2016 at 7:39pm PST