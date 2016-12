Fernando del Solar se inyecta su propia orina para combatir el cáncer

El conductor sigue probando todos los métodos con tal de vencer el Linfoma de Hodgkin que padece desde hace varios años

Fernando del Solar no cesa en su batalla contra el cáncer que padece desde hace varios años y el argentino es capaz de hacer de todo con tal de estar sano y ver a sus hijos crecer.

El conductor de televisión concedió una entrevista a una revista de espectáculos de México, en donde indicó que sigue varios métodos alternativos que le han ido muy bien para ir recuperando la salud, entre ellos el de inyectarse su propia orina.

Según del Solar, la orina, cuando es procesada, genera una sustancia llamada antígeno, la cual se encarga de producir anticuerpos que logran atacar su enfermedad.

“Tengo un mes con este remedio y ya subí 25 kilos… He pasado por tantas cosas que enseguida siento qué me funciona, y qué no, y ya no recurro al oxígeno, así que, chicas, ¡ya estoy de regreso!”, comentó.