Natália Subtil confesó vivir con Bárbara Mori

La brasileña aseguró que lleva ahora una relación cordial con Sergio Mayer Jr., quien está volcado en el cuidado de su pequeña hija Mila

Natália Subtil, exnovia de Sergio Mayer Mori, reveló durante la conferencia de prensa de la película “Un padre no tan padre”, que se lleva muy bien con la familia del papá de su hija e incluso, se fue a vivir a casa de su exsuegra, Bárba Mori.

“Estoy viviendo con Bárbara. De hecho, en este momento, Sergio está encargado de Mila, por eso no vino y vine yo. No me marcó todavía, entonces se supone estamos bien, hasta ahora”, expresó la modelo.

También contó sobre las visitas que ha recibido la pequeñita. “Bárbara y el abuelo también, todos los días la visitan y ahí están con ella todo el tiempo”.

Para finalizar Natália comentó que todo el tiempo se la pasa con su bebé y más feliz que nunca.