Waymo la división Google para autos de conducción autónoma

Waymo es el nombre oficial para la división Google que producirá autos de conducción autónoma, anunció su CEO, John Krafcik en su sede de Mountain View, California.

“Somos una compañía de tecnología de conducción autónoma, cuya misión es lograr la movilidad de las personas de forma fácil y segura”, dijo Krafcik, quien enfatizó que Waymo no es un fabricante de autos tradicional, sino un “startup” apoyado en fondos de inversión “responsable de desarrollar tecnologías de conducción autónoma y explorar posibilidades en transporte, logística y sociedades con fabricantes de autos”.

Hasta antes del anuncio del martes, el proyecto de conducción autónoma del gigante tecnológico cuya compañía matriz en Alphabeth, era conocido como el proyecto Google X, que ha estado en operación durante más de siete años y en octubre de 2015 hizo sus primeras pruebas públicas con vehículos sin volante o pesares en Austin, Texas. Desde entonces, se han realizado más de 10,000 pruebas similares.

Waymo, movilidad del futuro

El nombre Waymo tiene su raíz en la combinación de palabras en inglés “A new way forward in mobility” (Una nueva forma de movilidad del futuro), explicó Krafcik, quien antes de asumir su nueva posición en Google en 2015, era el Presidente y CEO de Hyundai para América del Norte.

“El próximo paso de Waymo será permitirle a los consumidores probar nuestros vehículos para su uso diario, encomiendas, viajes al trabajo o para ir de regreso a casa tras una noche de fiesta”, dijo la compañía en un comunicado.

Krafcik agregó que Waymo todavía está en proceso de “construcción” dentro de su sociedad con el Grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para desarrollar 100 unidades de la mini van Chrysler Pacifica con tecnología de conducción autónoma.

El sistema Waymo de conducción autónoma utiliza radares, cámaras y sensores que pueden funcionar sin problemas bajo condiciones de clima extrema, dijo Nathaniel Fairfield, el ingeniero en Jefe de Waymo, con lo que cumplen con los requerimientos de los niveles 4 y 5 de la tecnología de conducción autónoma.

“Todo esto es una indicación de la madurez de nuestra tecnología”, agregó Krafcik. “Podemos imaginar que nuestros autos de conducción autónoma pueden ser usados en una amplia lista de áreas”.

Waymo dijo que presentará su primer producto de producción general “pronto”.