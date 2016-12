Ex de Juan Gabriel rehace su vida con una jovencita

Isaac Martínez, de quien se dice fue la última pareja del "Divo de Juárez" y quien estaba en su casa cuando falleció, presume su nuevo romance en redes sociales

A tan solo unos meses de la lamentable muerte de Juan Gabriel en los Estados Unidos, su última pareja sentimental, Isaac Martínez, ya está rehaciendo su vida amorosa, pues el joven sonorense anda de enamorado con una estudiante de Hermosillo, Dennisse Chávez, a quien “El Divo de Juárez” llegó a conocer, porque Isaac la llevaba, junto con su grupo de amigos, a sus conciertos.

Así lo compartió en exclusiva para BASTA! Marco Contreras, un compañero de clase de Dennisse. “Isaac y Dennisse se conocieron en la Universidad, aquí en Hermosillo. Ella tiene 22 años y es entrenadora en uno de los gimnasios de la zona. Desde que se conocieron, hace tiempo, hicieron clic y ya no se sueltan. Obviamente, Isaac le ha negado a la chica que anduvo con Juan Gabriel, para no quemarse con ella, y ahora se les ha visto muy juntos por la escuela y por todos lados, de hecho él ya la tiene en su cuenta de Facebook , aunque no se dejan tomar fotos posando juntos”.

El estudiante dijo que el intérprete de “Querida” sí conoció a su rival de amores. “Juan Gabriel sí conoció a Dennisse porque Isaac la llevaba a los conciertos junto con su bola de amigos, pero él nunca se la presentó como su novia, sino como su amiguita. Dennisse es de buena familia y se lleva muy bien con el hermano gemelo de Isaac y con los suegros y siempre andan de fiesta”.