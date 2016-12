Hospitalizan a Charytín en Puerto Rico

Cartita a #donElin en el día de su cumple!! 14 de Diciembre Papi querido: hoy es tu cumpleaños y desde aquí desde, tu hermosa Isla de Puerto Rico, que tú me enseñaste a amar tanto ….celebro tu vida y el haberte puesto Dios en mi camino!! Tú sabes que aunque no estamos juntos físicamente lo estamos de alma y de corazón!! No sé cómo explicarte la falta tan inmensa que me haces…no existen esas palabras!! Pero aquí estoy haciendo todas las cosas, que se que te hacían muy feliz…películas, teatro, televisión …aunque debo decirte que nada es ni será igual jamás!! Feliz cumpleaños amor de mi vida….cuando llegue la noche y mire las estrellas yo sé que la que más brille serás tú!!! No te preocupes por mí …Dios me está cuidando y mucha gente me quiere y me llena de amor, en lo que tú y yo nos volvemos a encontrar!!!! Hasta siempre mi amor eterno!!!!❤️❤️❤️

A photo posted by Charytin (@charytinoficial) on Dec 14, 2016 at 2:45pm PST