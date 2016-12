Lauren Jauregui pide disculpa a fans de Fifth Harmony tras incidente con marihuana

¡Mira lo que dijo la cantante a sus seguidores de Brasil!

La controversia ha rodeado a Lauren Jauregui de Fifth Harmony recientemente. Esta semana se detuvo a la cantante en el aeropuerto al querer abordar un avión con el resto del grupo musical.

Resulta que seguridad detectó que había algo sospechoso en el equipaje de mano de la artista. Al ir a segunda revisión se le encontró una bolsita con marihuana.

A pesar de que inicialmente se reportó que había sido arrestada, el abogado de Lauren asegura que solo la multaron y la dejaron ir tiempo después.

El retraso hizo que Jauregui perdiera su vuelvo a Brasil donde se presentaría con el resto de las chicas. Tras su ausencia, la interprete del grupo musical tomó sus redes sociales para pedir disculpas.

“Mis queridos harminizers brasileños, yo siento mucho no poder verlos a todos. No llegué al avión a tiempo y por eso tuve que ir a Atlanta. Yo les prometo que voy a hacer todo lo posible por ustedes porque amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón. Me disculpan.”, escribió la cantante.

En cuanto a las notas que reportaban un arresto, Lauren Jauregui, también reaccionó usando el hashtag, “medios sensacionalistas” y buscando a que se le de más enfoque a lo que está pasando en Aleppo.