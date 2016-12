Lucero rechaza ser parte de los XV años de Rubí

¡Mira porque la cantante se está en contra del fenómeno!

Lucero se ha rehusado a ser participe de los XV años de Rubí ya que piensa que en realidad las redes sociales se está burlando de la joven y su familia.

“Yo la verdad sí no comparto mucho eso, porque además me parece una burla a alguien que ha hecho, ha querido hacer un festejo conectando con el corazón de sus invitados; es lo que entiendo, porque no entendí muy bien el fondo del asunto, pero entiendo que sus papás quisieron invitar a mucha gente. Y tal vez, en vez de pegar papelitos en postes de su colonia, de su rancho, pueblo, lo hicieron a través de las redes y se ha convierto en una burla”, dijo la cantante en conferencia de prensa, misma que transmitió el programa radiofónico “Jorge Poza En Fórmula”.

“Yo no me burlo, yo no me burlo de la gente porque todo mundo tiene oportunidad de hacer fiesta sea humilde, rico, pobre, normal se dedique a lo que se dedique… yo digo pues todo el mundo tiene derecho de invitar a gente y ahora veo que es una burla enorme y se ha convertido en una cosa el que si no tiene mucha interacción con redes no entiende nada, dicen quién es.

“Y sí creo que tiene que ver con esa falta de contenido… el público está habido de tener contenidos entretenidos que rápidamente puedan entrar en el tema de hablar de algo con alguien”, finalizó en el tema.