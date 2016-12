María Barracuda, otra víctima de agresión por parte de un desconocido

Por favor comparte Ayer en la noche me tocó probar en carne propia el peligro que se vive en @cdmx_oficial @manceramiguelmx . Salí de una fiesta de casa de unos amigos a la 1am y mi carro estaba a 5 carros de la entrada de la fiesta, así que ni siquiera me preocupé porque además había gente afuera. Me subí a mi carro y un desconocido me abrió la puerta, no me pidió que me bajara, ni dinero o celular, iba directamente a hacerme daño. Se metió, me agarró del cuello, del pelo y me golpeó varias veces en la cabeza, supongo que con la intención de desmayarme y lo demás sólo puedo imaginarlo. De alguna manera logré cubrirme y no tengo más que unos golpes leves. Estaba encima de mí, yo más o menos me sé de defender gracias a la vida así que de alguna manera logré quitármelo y sacarlo a patadas de mi carro, salió corriendo y empecé a gritar como estaba la música nadie me escuchó. Para cuando salieron de la fiesta a ayudarme era muy tarde para encontrarlo. Evidentemente tenemos que unirnos para arreglar este problema y exigir que las autoridades pongan fin a estas historias. Mientras eso pasa sólo quiero que sepan que ya me pasó a mí también , me conocen y saben que soy como cualquiera de ustedes por lo que les pido que nunca se descuiden. He leído mil veces todas las advertencias en internet y qué hacer pero no importa cuántas veces lo leas, cuando te toca ni lo piensas y se te sale lo que tengas adentro. Paralizarse no es una opción. Cuídense antes de verse en peligro, porque yo fui muy afortunada y estoy aquí contándoles ésto, pero sabemos los alarmantes porcentajes de gente que no corre con esta suerte. Chavas,tienemos que aprender a defendernos debemos estar alertas y preparadas, podría ser la diferencia de tu suerte. #agradecimientototal #nomásviolencia #queremospaz

