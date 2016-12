Adamari López y Toni Costa llevar a Alaïa por primera vez a Disney World

Mira a Alaïa jugando con Minnie

Adamari López disfrutó de una corta pero muy mágica visita a Walt Disney World Resort junto a su familia para celebrar la primera visita de su hija Alaïa a Magic Kingdom.

La actriz puertorriqueña pidió unos días en ‘Un Nuevo Día’ para disfrutar junto a su pareja, Toni Costa, de este momento único en donde un pequeño entra por primera a Disney, y conoce en persona a Mickey y Minnie. Y por supuesto, no podía faltar la foto con uno de estos entrañables personajes en frente al Castillo de Cenicienta.

Los tres vestidos apropiadamente para la ocasión con sus franelas de Disney, la familia fue recibida por nada más y nada menos que Minnie, quien no solo posó para las fotos, sino que hasta jugó con Alaïa que no podía creer lo que le estaba sucediendo, y lo demostraba no borrando su sonrisa ni un segundo de su rostro.

La familia López-Costa tenía pensado viajar a España para pasar las fiestas, pero finalmente decidieron quedarse en su residencia de Miami, y cambiarlo por este momento tan único de la primera vez de Alaïa en el mundo de Disney.