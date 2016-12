Bundesliga, jornada 15: regresan a la acción Chicharito y Marco Fabián, horario y canales

Bayer Leverkusen recibe al Ingolstadt, penúltimo de la tabla general, mientras Eintracht Frankfurt visita al Wolfsburg

Este viernes arranca la jornada 15 con la visita del Borussia Dortmund a casa del único invicto en la Bundesliga, el Hoffenheim, club del chileno Eduardo Vargas, quien ha perdido regularidad. El BVB, cuadro del colombiano Adrián Ramos, marcha sexto y en caso de vencer al “Die Kraichgauer” alcanzaría el tercer puesto general.

Para el sábado, el mexicano Marco Fabián y el Eintracht Frankfurt visitan al Wolfsburg, que no ha ganado en sus últimos cuatro compromisos. Las “Águilas” alemanas buscan romper la mini racha de dos empates seguidos para asaltar de nuevo los primeros sitios de la clasificación.

Partido: Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt

Estadio: Volkswagen Arena

Fecha: sábado 17 de diciembre

Hora: 12:30 pm Este / 11:30 am Centro / 9:30 am Pacífico

Canales de transmisión

México: Fox Sports Mexico, Fox Sports Cono Sur

USA: Fox Soccer 2GO USA, Fox Sports GO, Fox Deportes, Fox Soccer Plus

En duelazo entre dos de los mejores clubes del torneo, el sublíder RB Leipzig le hace los honores al Hertha BSC, en partido donde el segundo y tercer lugar chocan por tres puntos de oro. Mientras los Red Bulls cayeron la semana pasada sorpresivamente por la mínima ante Ingolstadt, dejándole el sitio de honor al Bayern Múnich, el cuadro berlinés dejó ir tres puntos a manos del colero Werder Bremen.

Por cierto, Werder Bremen, que suma dos triunfos consecutivos, ahora buscará mantener la buena racha frente al Colonia, que lleva tres encuentros sin ganar. El Bremen levantó su nivel de juego luego de que el crack peruano Claudio Pizarro regresara tras sufrir una larga lesión y poco a poco abandona la zona del descenso.

Borussia Mönchengladbach del brasileño Raffael se mete a la casa del irregular FC Augsburg, del también amazónico Caiuby y del paraguayo Raúl Bobadilla. Ambos clubes están en el sitio 12 y 13, respectivamente y es urgente la victoria para soñar con un repunte después del parón de invierno.

El Mainz 05 de la dupla de atacantes latina conformada por el argentino Pablo De Blasis y del colombiano Jhon Córdova, buscará romper una seguidilla de tres derrotas enfrentando en casa al Hamburger, que luego de ganar dos al hilo, ha abandonado el fondo de la tabla general.

Cierra la actividad sabatina el encuentro entre el Schalke 04 del argentino Franco Di Santos, que le hará los honores al Freiburg.

El domingo aparecen en el horizonte dos partidos que no te puedes perder. Primero, el superlíder Bayern Múnich del chileno Arturo Vidal y los brasileños Douglas Costa y Rafinha visita al peor equipo de la Bundesliga, el Darmstadt.

Mientras los bávaros llegan con tres triunfos consecutivos y haberle arrebatado la cima al Leipzig, “Die Lilien” no gana desde el pasado 22 de octubre cuando hace seis jornadas batió al Wolfsburg por 3-1.

Darmstadt luce como la víctima ideal para los pupilos de Carlo Ancelotti, pero vale la pena recordar que apenas la semana pasada, Ingolstadt le quitó la sonrisa al Leipzig.

Finalmente, Bayer Leverkusen del chileno Charles Aránguiz, el brasileño Wendell y el mexicano Javier Hernández, cerrará la fecha 15 en casa recibiendo al Ingolstadt, penúltimo de la general, que suma dos victorias en sus últimos cinco juegos.

“Chicharito” tendrá un nuevo chance para romper la sequía de gol que lo aqueja desde hace poco más de dos meses y frente a “Die Schanzer”, club del paraguayo Darío Lezcano, se presenta una oportunidad casi única para el goleador mexicano .

Partido: Bayer Leverkusen vs. Ingolstadt

Estadio: BayArena

Fecha: domingo 18 de diciembre

Hora: 11:30 am Este / 10:30 am Centro / 8:30 am Pacífico

Canales de transmisión

México: ESPN Mexico

USA: Fox Soccer 2GO USA, Fox Sports 2 USA, Fox Sports GO, Fox Deportes