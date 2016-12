El primer Ford GT 2017 de los 250 que se fabricarán en este año, salió de la línea de producción de la planta de Markham, Ontario, Canadá, con lo que termina la larga espera por el nuevo súper deportivo americano.…

Loading the player...

Elde los 250 que se fabricarán en este año, salió de la línea de producción de la planta de Markham, Ontario, Canadá, con lo que termina la larga espera por el nuevo súper deportivo americano.

La ocasión fue celebrada por Raj Nair, el Vice Presidente Ejecutivo de Ford y Director Globar de Desarrollo de Productos, quien estuvo al volante del primer Ford GT cuando salió de la línea de producción.

“Cuando empezamos 2016, teníamos dos objetivos principales con nuestro nuevo súper deportivo Ford GT; brillar en (las 24 Horas de) Le Mans y empezar las entregas a los clientes antes de fin de año”, dijo Nair. “Logramos las dos cosas.

El primer logro se concretó en el verano, cuando ganó las 24 Horas de Le Mans con el equipo formado por el piloto francés Sébastien Bourdais, el estadounidense Joey Hand y el alemán, Dirk Müller con el Ford GT No. 68, en el 50 aniversario de su primera victoria en la legendaria carrera. Para hacer más importante la hazaña, el segundo lugar fue ocupado por el Ford GT No. 69 con el australiano Ryan Brisco, el neozelandés, Scott Dixon (NZ) y el británico Richard Westbrook. Los otros dos Ford GT, No. 66 y No. 67, terminaron 4to. y noveno, respectivamente.

Primer Ford GT salió de la línea de producción

El Ford GT tuvo su debut en el Auto Show Detroit 2015 y menos de dos años después es una realidad y empezará a ser disfrutado por los clientes en Estados Unidos y alrededor del mundo.

“Este es un momento de celebración para todas las personas involucradas en el diseño y desarrollo de este auto, incluyendo todos los empleados y proveedores”, agregó. “El nuevo Ford GT es una demostración de nuestro poder de innovación y nuestro compromiso para ofrecer más a nuestros consumidores, especialmente en relación a (vehículos con) materiales ligeros, aerodinámica y las tecnologías de los motores EcoBoost®”.

El Ford GT tiene un nuevo diseño, más aerodinámico, así como una carrocería de fibra de carbono y más de 600 caballos de fuerza, generados por el motor 3.5 litros V6 Ecoboost con doble turbo que fue colocado en posición central.

De acuerdo con Ford, es uno de los deportivos con mejor relación peso-potencia del mundo y tiene el motor EcoBoost más potente creado hasta la fecha. Tiene tracción trasera y una transmisión automática de doble embrague transaxle.

Ford recibió más de 10,800 pedidos de todo el mundo para comprar el Ford GT, Ford – 6.506 con todos los requisitos necesarios, pero solo 250 afortunados fueron aprobados para comprar las primeras unidades que tienen precio aproximado de $400,000.