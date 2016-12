Descubre que fue adoptada por una foto en Facebook

Hay pocas cosas ocultas en Facebook, pero esta historia supera cualquier expectativa

Treinta y un años después de haber nacido y por una sola foto en Facebook, una mujer descubrió que era adoptada.

Silvina Martínez Pintos, residente de Mar del Plata, Argentina, indicó que descubrió la verdad cuando vio una foto antigua del quinceañero de una prima. La mujer notó que su mamá no estaba embarazada para la fecha que se supone debía estarlo.

Martínez Pintos, madre de dos niños, contó en la red social que la mujer que la crió admitió que una menor de 16 años la dio en adopción en 1985.

Susana De Marco y Juan Pablo Martínez, los padres adoptivos, la registraron como hija propia el mismo día que nació.

Ahora, la argentina quiere conocer la versión de su madre biológica y ha recurrido a Facebook para tratar de encontrarla.

Pero, la única información con la que cuenta es el nombre de la clínica donde nació y el médico que atendió el parto de su madre.

“Papeles no creo que existan. Ya sea porque me abandonó o porque alegaron que nací muerta. Pero en los papeles figuro como hija de Susana y Juan Pablo. No creo que haya nada de papeles. Quiero dar con ella. Quiero saber. Sin juzgarla. No voy a juzgar a nadie. No le voy a decir qué mal que me abandonó. Solo escuchar a lo que la llevó a eso”, agregó.