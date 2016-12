¿La carrera de Gerardo Ortiz va en picada?

Un empresario mexicano aseguró al Diario Basta que el cantante ya no vende como antes

Es una lástima que a Gerardo Ortiz los empresarios le siguen cancelando sus conciertos, y es que resulta que las dos presentaciones que iba a tener en Veracruz y Puebla el próximo 27 y 28 de enero de 2017, se tuvieron que cancelar porque el cantante ya no tuvo convocatoria para vender boletos. Así lo dio a conocer en exclusiva para Diario BASTA! el empresario Arturo Cruz, a quien el artista le quedó mal.

“Gerardo no está apto para cantar allá, se suspendieron los dos eventos por la inseguridad y porque ya no iba a llenar. Ya en varias plazas le han ido cancelando. Como nos dimos cuenta de que no estaba jalando en taquilla, fue mejor cancelar. Son muchas cosas, pero sí salí perdiendo porque se pagó la publicidad, se cancelaron otros grupos, fueron gastos, la cancelación de los dos eventos y con los permisos, le perdí como 800 mil pesos. En los eventos también iban a tocar Los Cardenales de Nuevo León y los Súper Lamas, entre otros”.

Don Arturo asegura que la carrera de Gerardo va en picada:

“Gerardo empezó muy bien, pero ya está en bajada, ya no vende, ya no es una garantía en taquilla como Julión Álvarez o Banda MS. El último concierto que dio Gerardo en Poza Rica, Veracruz, fue un muy mal evento, ha sido de los peores eventos de Gerardo que ha habido en su carrera. A él le ha perjudicado todo lo del video Fuiste Mía, también las cancelaciones por tonterías, en Estados Unidos no salió a cantar porque se echó sus cervezas, la gente hizo destrozos”.

POR: Rafael Suárez