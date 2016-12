Esto dijo la madre de Blac Chyna sobre la ruptura de su hija y Rob Kardashian

Mira qué dijo Tokyo Toni sobre la polémica relación que mantiene la modelo con el integrante del clan Kardashian

Aunque la noticia de que Rob Kardashian y Blac Chyna habían puesto punto y final a su relación este fin de semana todavía está siendo asimilada por todos sus allegados y también por la opinión pública, la madre de la ex stripper, Tokyo Toni, ha querido insuflar esperanzas a todos los seguidores de la conflictiva pareja asegurando a través de su perfil de Instagram que la ruptura probablemente no sea definitiva y que ambos harán todo lo posible por salvar su cuestionada relación.

“He hablado con Rob y le he aconsejado que haga terapia. Él me ha dicho que lo hará, pero creo que todavía no se ha puesto a buscar ayuda profesional. Pero al final del día los dos volverán a estar juntos y habrán superado este bache. Les prometo. Rob solo necesita desprenderse de esa inseguridad que tiene. Todo irá bien”, escribió Tokyo en su cuenta personal.

La progenitora de la modelo también ha aprovechado su presencia virtual para arremeter contra todos aquellos que han puesto en entredicho el amor que Chyna siente por el único varón del clan Kardashian, con quien tiene a la pequeña Dream (un mes), y quienes consideran que todo el drama que ha rodeado a la pareja desde que iniciara su romance supone una mera maniobra publicitaria con la que seguir ganando notoriedad.

“Chyna ya tenía sus propios ingresos antes de conocer a Rob. El problema es que él tiene un fuerte trastorno emocional. Así que, por favor, dejen de preguntarme por qué han roto y por qué Chyna no ha dejado a Rob todavía. No lo sé porque eso forma parte de la relación entre ellos dos y no es de mi incumbencia”.

😫😩😫😩😞😒😔😔 #mstokyotoni is going in 😲 A photo posted by Kisha Cain (@kcbaby77) on Feb 23, 2016 at 7:26pm PST

De la misma forma, Tokyo ha dejado entrever que el carácter celoso de Rob y su temor a que Chyna pueda dejarle por otro hombre constituye el denominador común de todas las peleas que han mantenido en los últimos meses, incluida la breve separación que protagonizaron el pasado septiembre.

“Rob no para de espiar el teléfono de Chyna y nunca ha encontrado nada que la incrimine. Él me ha confesado a mí que sabe que tiene un problema de autoestima que le lleva a hacer estas cosas pero que no sabe cómo gestionarlo“, indicó.