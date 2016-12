Test: 5 preguntas para saber cómo está tu vida sexual

La actividad sexual es parte de una vida saludable equilibrada

Llevo años investigando y tratando las conductas sexuales y aplicando mi teoría que explico a continuación para que entiendas cómo funciona tu vida sexual.

Se recibe una educación sexual informal connotada por construcciones sociales y de género; de ello surge tu significado adscrito al sexo, orgasmos, placer y todo lo relacionado a ese acto sexual; significado que define una expectativa de lo que imaginas debe suceder.

Al no ser así, viene el bloqueo, eso que te detiene, que no te deja continuar y se manifiesta de diversas formas: (a) fisiológico, que incluye las fases de deseo, excitación y orgasmo; (b) bloqueo afectivo/emocional, connotado por amor vs. sexo y cercanía emocional con tu pareja; y (c) el bloqueo cognitivo que contempla el pensamiento inadecuado, la ansiedad ejecutoria, o sea, anticiparte a lo que va a pasar aunque no haya sucedido, el mutismo, eso en lo que estás pensando y no dices y la adscripción de responsabilidad que tiende a ser tuya, mía, nuestra, según las tendencias.

A partir de este bloqueo, se manifiesta una conducta de sumisión, cuando complaces sin complacerte; evasión, cuando das todas las excusas posibles; o renunciación de la experiencia sexual, cuando dices que el sexo ya salió de tu vida.

La recurrencia de estas experiencias le da significado y define tu vida sexual como una experiencia cognitiva-cíclica. Es decir, que se repite una y otra vez.

Para saber cómo está tu vida sexual, contesta estas preguntas con total honestidad. Otorga un punto cada vez que tu contestación sea sí, dos cuando sea a veces y tres cuando sea nunca. Suma y verifica.

Tengo relaciones sexuales tan frecuentemente como deseo. Durante la actividad sexual, la entrega es total de ambas partes. No tengo que inventar excusas para solicitarle placer sexual a mi pareja. Mi pareja conoce y disfruta mis preferencias y sentimientos. La innovación está presente en nuestra actividad sexual.

Los resultados

Uno a 5 puntos: sigue conquistándote sexualmente, edúcate, comunica tus preferencias, identifica tu responsabilidad sobre tu vida sexual para que siga tan rica trayectoria sexual.

De 6 a 10 puntos: urgente, identifica tu criterio sobre tu sexualidad y la de tu pareja. Discutan las expectativas y conquístenlas, con ayuda. Lo que no te satisface puede cambiar, recuérdalo siempre.

De 11 a 15 puntos: no te sigas conformando con tu vida sexual, posiblemente no placentera y mediocre. El sexo, como componente relevante en tu vida, merece ser disfrutado a plenitud. Que ese sea tu mejor regalo en esta Navidad.

– Doctora Carmita Laboy