Los deseos de Rey Makawi y Super Kaoz para Navidad y Año nuevo

Detrás de las máscaras también hay personas que disfrutan las fiestas de diciembre

Con el año 2016 a punto de irse y 2017 a la vuelta de la esquina, los luchadores Super Kaoz y Rey Makawi “aplicaron llaves” de buenos deseos a su público y familia.

Super Kaoz, un muchacho de 18 años que esconde su identidad bajo una máscara roja de ojos dorados, aún cree en Santa Claus y nos reveló sus deseos.

“Que se me cumplan los sueños en el ring, y que no me pase nada porque por mi estilo aéreo me puedo lastimar y quiero disfrutar a mi familia”, dijo el luchador reconocido por sus lances desde la tercera cuerda.

Super Kaoz hizo pareja este 2016 con Rey Makawi, un veterano con 25 años de experiencia.

¿Qué le pides a Santa, Rey Makawi?

“Bueno, pues lo que prácticamente todos le pedimos a Santa Claus, y es alegría, mucha felicidad para toda nuestra gente y sobre todo que tengan salud”, dijo el gladiador forjado en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México.

No obstante, Makawi dijo no sentirse satisfecho con el 2016 que ya agoniza.

“Fíjate que no, Rey Makawi está para mucho más y esto es apenas el principio, Super Kaoz y yo vamos a ser la mejor pareja de 2017 y con toda seguridad vamos a ser una pareja totalmente explosiva”, dijo a modo de reto.

Hay que recordar que en marzo Rey Makawi le arrebató a Caballero Tigre el cinto ‘World Wrestling Champion’, pero en julio perdió la lucha por el título vacante de Guerreros Internacionales de Lucha Libre contra el boricua Pequeño Pierroth.