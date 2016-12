Una posada solidaria de Navidad para abuelitos de asilo en Chicago

Los residentes de un hogar de ancianos del vecindario de Humboldt Park esperan recibir regalos de buenos samaritanos este viernes 23 de diciembre

Unas 140 personas de la tercera edad que residen actualmente en un hogar de ancianos en pleno corazón del barrio de Humboldt Park celebrarán una posada navideña, por lo que los organizadores piden que buenos samaritanos ayuden a realizar el evento, adopten a un abuelito y le lleven un regalo.

Los adultos mayores son visitados por sus familiares en el asilo, pero hay algunos que han sido abandonados. Por ello, hay quienes donan su tiempo en labor comunitaria para llevar amor y alegría a estos ancianitos en la época decembrina.

“La adopción de abuelitos consiste en escoger a un hombre o mujer de la tercera edad que viva en ese asilo para compartir ese día con él o ella y le lleva un regalo”, explica Omar Ochoa, también conocido como ‘El Plebe’, un exlocutor de una radio local quien junto a su esposa Jaycee Ochoa y en coordinación con el Center Home for Hispanic Elderly organizan la posada de los abuelitos desde 2011.

Omar Ochoa empezó a notar que había algunas necesidades en la comunidad, él siempre ha tenido el sentir de ayudar a otros y frente a la limitación de no hablar inglés fluido hizo que sus esfuerzos se enfocaran en un asilo donde la mayoría de los ancianos residentes hablan español.

Esta posada es una celebración que nace de la colaboración y buena voluntad de las personas, cada año participa gente nueva que adopta a un abuelito y hay familias que adoptan a hasta ocho abuelitos, mencionó Ochoa a La Raza.

Elia Corral, directora de actividades del Center Home for Hispanic Elderly, dijo que en la actualidad hay 140 ancianos viviendo en el asilo, y el 95% son de origen hispano.

“A través de esta posada queremos traerle alegría a los adultos mayores…, queremos hacerles saber a nuestros ancianos que hay gente afuera que se acuerda de ellos, que los quiere y que busca hacer algo por ellos”, menciona Corral.

Carlos López, de 79 años, recuerda las populares parrandas que inician las fiestas decembrinas en su natal Puerto Rico y ahora en Chicago se alista para participar de la posada navideña que organiza ese hogar de ancianos de Humboldt Park, lugar en el que reside desde hace dos años.

“Soy una persona que me gusta disfrutar de todos los eventos navideños, me encanta el convivio, la rica comida, oír música. En otros tiempos me gustaba bailar, pero ahora tengo problemas con una pierna y no puedo estar parado por mucho tiempo”, contó López.

Cada posada es inolvidable para los esposos Ochoa y para los ancianos residentes de ese asilo. “A veces sucede que no volvemos a ver a algunos abuelitos con los que compartimos posadas anteriores porque ya sea por salud o por tener una edad avanzada, de un año a otro fallecen los ancianitos. Sin embargo, también llegan nuevos a vivir al asilo”, señaló Ochoa.

Para la actividad negociantes y restauranteros donan comida, otros participantes llevan postres, refrescos, sodas y es infaltable la música.

Amistad que perdura

Las personas que asisten a la posada para conocer a los abuelitos, dice Corral, en algunos casos siguen visitándolos para conocer más sobre ellos y han desarrollado una relación de amistad que perdura en el tiempo.

“Todos los participantes llevan sus donaciones según como los toca Dios”, dice Omar. “Gracias a Dios no se ha quedado hasta ahora ningún abuelito sin regalo”.

Para los esposos Ochoa la mayor satisfacción ese día “es cuando en la posada se ve sonreír y bailar a un abuelito”.

—

Una posada singular

Este viernes 23 de diciembre, se realizará la tradicional posada de los abuelitos en el Center Home for Hispanic Elderly, en el 1401 N. California Ave., en Chicago, a las 5 pm.

Adopte a un abuelito

Para adoptar a un abuelito para la posada y llevarle un regalo llame al teléfono: (773) 406-0067.