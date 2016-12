‘Chaco’ Giménez permanece en Cruz Azul: “Sería hasta barrendero por seguir aquí”

El veterano emblema cementero alabó a su nuevo técnico Paco Jémez durante la presentación de su libro autobiográfico

El mediocampista de Cruz Azul Christian Giménez calificó a Paco Jémez como un técnico diferente y el único comparativo que encontró fue con la manera de dirigir del estratega Enrique Meza, con quien consiguió el título de la Copa Sudamericana en 2006.

Con tres victorias de La Máquina en la pretemporada, los pupilos del español, ya sienten los trazos ofensivos del timonel en la cancha para el Clausura 2017.

“Tenemos que trabajar, no me voy a aventurar a decir algo que no podemos cumplir. Paco vino con una idea distinta, con una mentalidad distinta, nos ha hecho saber que el club está pasando por un momento complicado y que los únicos que podemos cambiar la historia somos nosotros, sin meternos presión y trabajando nada más“. “Si me pidieran barrer la cancha, barro la cancha por seguir con Cruz Azul” comentó Giménez.

“Diferente su metodología de trabajo, trabaja de una manera diferente, de lo más parecido es lo de Enrique Meza cuando en su momento trabajamos en Pachuca. Por ejemplo trabaja mucho lo físico-técnico, un concepto de ideas muy claras y siempre de ir al frente, tratando de buscar el arco rival, tengo buenas impresiones, ahorita estamos en una transición de lo que nos pide”.

El “Chaco presentó ayer su libro autobiográfico, titulado “Mi historia“, que recopila las memorias del jugador desde que era niño y con el cual busca darle un ejemplo a los jóvenes que quieren seguir sus pasos.

“Nunca imaginé sentir esto, lo que estoy viviendo, si me preguntan que si de chico quería escribir un libro decía que no, pero se fue dando y soy una persona agradecida y encontré a las personas indicadas para poder contar mi historia, salió el libro y la verdad que es muy lindo“, matizó.