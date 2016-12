Ricardo Montaner: “Todo empezó en México”

Íntimo nos habla sobre su nuevo disco, su amor por México, y de que nunca hay que perder las esperanzas

En una entrevista exclusiva con el cantautor y exponente de la música romántica latina, comprobamos que, como le pasa a los buenos vinos, el tiempo no ha sido su enemigo sino su artesano. Ricardo Montaner deja entrever que su nuevo disco es mucho más que un tributo como él mismo lo define. Es un homenaje a México, pero también, a la vida, a la música, a las oportunidades, al crecimiento sostenido en su carrera, a la maduración que suman los años llenos de experiencias bien vividas y oportunidades bien acogidas.

Pregunta: ¿De qué se trata tu nuevo disco?

Ricardo Montaner: ” Ida y vuelta” es un tributo, tiene casi 20 canciones. La mitad de la obra que esta ahí la escribí yo. Son mis canciones de toda mi vida, pero esta vez la cantan mis los colegas mexicanos, que son para mí los principales exponentes de la música popular mexicana.

P: ¿Quiénes te acompañan en el disco?

RM: Grupos muy conocidos como por ejemplo Espinosa Paz, Julión Alvarez, La Adictiva Banda, la Norteño Banda, Yuri, Pepe Aguilar y varios más.

P: ¿Porqué los elegiste?

RM: Algunos ya eran mis amigos, mientras que a otros los conocí para este proyecto. Es un disco en donde quise cantar las canciones más importantes de ellos pero en mi estilo. Me las llevé, hicimos arreglos en Italia, puse a la sinfónica de Praga a hacer la cuerda y las convertí en balada cuando en realidad son canciones de banda, regional. Entonces ellos convirtieron mis canciones a su estilo, ves a Espinosa Paz cantando “Tan enamorado” , pero la canta a su estilo. O tienes a “La Adictiva Banda cantando “Bésame” pero la hacen con tuba y yo intervengo en ciertas partes. Julión Alvarez agarró La Norteño Banda y hizo una versión de “Me va a extrañar”.

P: ¿Y que quedó de esa interesante fusión?

RM: Muy lindo, es un disco muy lindo, muy variado. Yo adapté su música a mi género y la he hecho en balada y han quedado como si fueran originales, no parecen versiones. Cuesta entenderlo en el sur en Argentina o Chile, la versión que aparece allá, es la versión pop, o sea todas las baladas que yo hago de ellos mas no aparecen el formato de la banda, porque allá no conocen ese estilo. Por eso ahora soy como el vehículo de esas grandes canciones que ellos han cantado y que allá abajo no se conocen

Todo empezó en México.

P: ¿Porqué México?

RM: México es el país dónde más he tocado en toda mi carrera. Es un país de no menos de 30 conciertos por año. Ha sido de alguna forma la catapulta hacia el resto de Iberoamérica. Entonces todo comenzó por ahí. Si bien es cierto que mi “Tan enamorado” pegó primero en Estados Unidos antes que en México, también es cierto que una vez q entro en México, se encargó de que mi música sonara en todos lados. entonces empecé a sonar en Latinoamérica. Todo empezó en México.

P: ¿Y entonces qué es lo que más te gusta de México?

RM: Creo que es un país con diversidad. Te consigues una metropolis como el Distrito Federal y al mismo tiempo te consigues pueblos de ensueño que te atrapan y te dicen “quédate aquí”.

México se preparó para recibir al mundo entero. Vos vas a cualquier parte del mundo y todo el mundo sabe donde queda, no sucede eso con otros países. Han hecho un marketing espectacular respecto a crear la necesidad de que gente lejana quiera venir a conocerla y están preparados para eso.

P: Comida mexicana preferida

RM: Soy amantes de toda la comida mexicana. Amo la comida yucateca, pero en realidad la cultura culinaria mexicana es muy variada también. Cuando comencé a viajar a México yo no era de sabores fuertes, nada de picantes y nada de eso, México me dio esa posibilidad de ampliar mis gustos. Era mas básico, muy poco abierto a cambiar y en cambio México me abrió mucho la cabeza respecto a los nuevos sabores. Una vez que pruebas su comida quedas atrapado para siempre y andas haciendo un “research” de donde conseguir unos buenos tacos o buena comida mexicana.

P: Hablemos de Hablemos de “Aunque ahora estés con él “. ¿ Cuál es la parte que le toca a Venezuela en este disco tan mexicano?

RM: Es una historia de amor. Para toda historia de amor siempre hay un escenario. Quizá lo diferente es que elegí un escenario distinto para ésta historia de amor. Una historia de amor podría haberse dado en cualquier lado, pero aquí es atípica. En plena convulsión, en pleno caos, en la ciudad de Caracas en el momento en que la gente salía como turba para la calle a tratar de exigir sus derechos inherentes como la libertad de expresión. Y en medio de ese caos, en medio de esa tormenta de ideas cruzadas, de gente en contra de gente nace el amor. El amor sucede a pesar de que hay tanto lío.

“Aunque ahora estés con él” es una canción original del grupo regional mexicano “Calibre 50” y fue compuesta por Jorge Eduardo Murguía Pedraza y Mauricio Hernández López de Arriaga. El video documental de la canción, fue producido y dirigido por la cineasta venezolana Marlene Rodríguez Miranda, esposa de Ricardo.

P: ¿Porqué elegir un escenario de caos?.

RM: Yo comparaba, salvando distancia, la situación en Alepo dónde cada vez están peor. Donde una vida cada vez vale menos. Sin embargo yo estoy seguro que en medio de ese caos, de esa sensación de anarquía, el amor debe suceder. Nacen niños, se conocen parejas, en medio de ese caos se enamoran.

Pero si al mismo tiempo agarras la letra de la canción y en lugar de que sea un hombre hablándole a una mujer, es un venezolano hablándole a Venezuela, diciéndole “aunque ahora estés con él” yo te amaré, yo te seguiré buscando, entonces logramos con el video dos cosas. Primero desarrollar una historia de amor en un lugar completamente atípico, y segundo, que la gente pueda pensar que es un mensaje de esperanza hacia un pueblo que por ahora esta bajo el yugo desigual de esta tiranía. Con esto le estamos dando un mensaje de esperanza de que algún día se va a reestablecer la independencia, la paz, la libertad.

P: ¿Qué te preocupa de nuestros países?

RM: Que en todos ellos hoy en día hay división y la división es la peor amenaza que puede haber para todos los pueblos, cuando no van todos hacia la misma dirección es la pero amenaza que un pueblo pueden tener.

No va acabarse el mundo y no hagan caso a las amenzas, Dios siempre va a dar una solución.

P: ¿Qué te genera la idea de la nueva era Trump?

RM: Yo soy cristiano, creo en Dios, en la fe y las personas. Creo que a través de la fe se pueden lograr muchas cosas. Estuve escuchando un discurso del futuro vicepresidente y me conmovió mucho. Fue un mensaje que dio sobre el futuro de este país, dijo que había que orar mucho y que había que regresar a la fe ya a las creencias y que lo más importante era que si sentían dudas o miedo sobre el que vendrá, que recurran a Dios. Me conmovió mucho. Creo que este tipo puede significar un cable a tierra para el gobierno nuevo y que puede significar el balance para que esas “amenazas” convertidas en promesas que hizo durante su campaña puedan, con este vicepresidente, balancearse y encontrar un equilibro. Hay que darle la oportunidad porque esta claro es el nuevo presidente lo hayamos votado o no.

P: ¿Qué sigue ahora?

RM: Sobre que me iba, no es un disparate en un momento dado, tengo un plan a mediano plazo de que vamos a mudar algunas cosas de nuestra vida. Vamos a simplificar algunas otras. Hemos comprado una propiedad en República Dominicana, muy cerca del mar que es lo que nos ha gustado siempre. Lo que vamos a hacer en esta propiedad que compramos una extensión para que cada uno de nuestros hijos tengan donde llegar. Voy a pasar mi tiempo entre eso, Estados Unidos y las giras.

P: ¿Te preocupa el futuro?

RM: Viendo cierta incertidumbre que hay en general hay que invertir en tierras que de verdad nos pertenezcan y en las que haya agua.

Apostamos a eso, a la vida un poco más verde. Me preocupa lo que le voy a dejar a mis hijos y mis nietos sobre todo. El lugar que estamos haciendo va a tener todo eso, todo ese equilibrio ecológico que la gente y la humanidad debe buscar. ¡Hasta queremos abrir una escuela!

P: Un mensaje a tú público:

RM: La tierra esta abonada para lo bueno y para lo malo, tú igual puedes utilizar un país hermosos para abonar malo y sembrar semilla mala en tierra buena. Tierra hay, lo que hay que ver es que le metes a la tierra. Si vas con ideas turbias lo que vas a cosechar tal vez vaya a hacerles daño a los demás. El modelo positivo puedes crearlo en cualquier lado y replicarlo.

Mi disco nuevo es una excusa para tocarnos el corazón, pero en realidad lo más importante de todo es la esperanza. No va acabarse el mundo y no hagan caso a las amenzas, Dios siempre va a dar una solución.