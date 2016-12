El desgarrador mensaje en Facebook de joven a su novia antes de suicidarse

Kieran Lister (20) también tuvo palabras para los administradores de la red social

“No sé ya qué hacer. Mi novia por dos años (sí, tú puedes pensar que es poco tiempo) ha decidido que no somos buenos el uno para el otro, dos años es bastante tiempo para unirse y para ser feliz”.

Así inicia la desgarradora carta suicida que un joven de 20 años publicó en Facebook poco antes de quitarse la vida por la decepción amorosa.

Su hombre era Kieran Lister y vivía en Leeds, Inglaterra.

“Ahora que nos estamos separando, no siento que puedo seguir adelante sin su amor. Ella fue y sigue siendo mi todo. No creo que pueda superar esto. Y yo no quiero esperar para salir de esta situación porque ella ha sido la única que me ha hecho verdaderamente feliz”, expresa Lister en su mensaje.

“Esto no es culpa de ella para nada, al final nosotros no fuimos buenos el uno para el otro. Yo hice muchas cosas malas en la relación que desencadenaron en esto. Desde el primer día hasta el último, yo debí preocuparme de igual manera como lo hice en los momentos felices”, agrega.

“Yo creo que lentamente la gente se distancia una de otra y yo haría cualquier cosa para detener esto, pero es algo sobre lo que ya no tengo control”.

“Yo sé que he sido egoísta considerando que tengo mis dos familias, mi perro, mis reptiles y mi princesa”.

Seguidamente, el chico pide sus últimos deseos como que le pongan la canción “Circle of life”, de Lion King; que alguien cuide a su perro y que su novia se quede con su apartamento y su carro.

“Me disculpo con la gente que he herido, hecho sentir mal o molesta. Yo no puedo hacer que todo el mundo me perdone, pero no soy Dios. Yo no creo en Dios. Yo solo estoy imaginando a alguien poderoso, indestructible. Ojalá y yo lo fuera”, continúa.

También, el joven le pide a los administradores de Facebook que no eliminen la publicación.

“Por favor Facebook, no quiten mi post. La razón por la que estoy escribiendo esto aquí es porque tal vez mi nota le abra los ojos a la gente que está buscando la felicidad, algo que he buscado toda mi vida. Yo quiero que mis familiares y amigos lean esto y sepan que me importan. Los amo a todos. Estoy fuera. No traten de salvarme, es lo que quiero. Juguemos a las escondidas, pero nunca dejen de buscar la verdadera felicidad”, exhorta el muchacho.

Autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Lister al día siguiente, a eso de las 1:40 a.m., en la zona de Cottingley, luego de recibir una llamada que alertaba sobre la conducta del joven.

A este viernes, la publicación con fecha de diciembre 12 casi alcanza los 16,000 comentarios; ha sido compartida más de 23,000 veces y cuenta con más de 64,000 likes.