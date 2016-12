Graban a pareja en pleno acto sexual en popular mirador de Londres

“Yo no lo podía creer, es una de las vías más concurridas del país, incluso a las 2 a.m. cuando todavía hay gente caminando”

Una pareja tuvo sexo en pleno mirador London Eye, en el distrito de Lambeth, sin imaginar que un trabajador de un restaurante cercano grababa el acto.

El clip, divulgado esta semana por el medio británico The Sun, muestra a un hombre y a una mujer en el camino cercano al río cuando de repente el individuo se sienta mientras la chica se mantiene de pie.

Luego de finalizar la sesión de sexo oral, el hombre se incorpora y la mujer sella el acto con un beso en los labios.

Las imágenes fueron grabadas a eso de las 2 a.m. cuando habían otras personas caminando por el muelle.

“Yo no lo podía creer, es una de las vías más concurridas del país, incluso a las 2 a.m. cuando todavía hay gente caminando”, dijo la persona que grabó el video que prefirió no identificarse.