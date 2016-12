NFL en Noche Buena: un vistazo a los horarios de los juegos de la fecha 16

La víspera de Navidad estará cargada con todo el color y la pasión de la NFL.

Con 12 juegos en el menú, este sábdo es un gran día para amenizar la espera por la cena de Noche Buena con una tarde llena de fútbol americano.

En la pelea aún hay 22 equipos que buscan llegar al Super Bowl.

Indianapolis @ Oakland (1 pm ET / 11 am PT)

Los Raiders, que ya sacaron boleto a la postemporada, podrían ganar la AFC West con una victoria y una derrota de los Chiefs de Kansas City. Mientras que los Colts buscan mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

New York Jets @ New England (1 pm ET / 10 am PT)