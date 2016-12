Brad Pitt enojado, carga así contra Angelina Jolie

El actor quiere evitar que se exponga en los medios a sus herederos

En un nuevo capítulo del polémico divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, el actor acusó a su ex pareja de difundir detalles sensibles del acuerdo de custodia que mantienen cuando hizo su última presentación en la corte.

El galán volvió a la carga contra su ex y presentó otro documento para evitar que se difunda información sobre su batalla legal por la custodia de sus seis hijos y señaló por qué es importante que el asunto se mantenga en privado.

“[Jolie] parece estar decidida a ignorar, incluso, las normas básicas relativas a los mejores intereses de los niños“, se puede leer en el escrito al que tuvo acceso la revista People. Y agregó: “Expuso a los niños haciendo públicos los nombres de sus terapeutas y otros profesionales de la salud mental”.

Pero eso no es todo, Pitt afirma que la actriz no tiene “mecanismo de auto-regulación”, razón por la cual no puede evitar divulgar información.

Tras esta presentación, el equipo legal de Jolie puede responder antes de que el juez tome alguna decisión.

Este nuevo capítulo por lograr que esta batalla judicial se mantenga en forma privada llega apenas semanas después de un revés judicial para el actor, el cual no había logrado convencer al juez que atiende la causa de mantener clasificado el asunto.

