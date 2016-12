Caín Velasquez usa derivado de la marihuana para poder entrenar

El excampeón de peso completo se suministra Cannabidiol (CBD) para soportar el dolor que lo aqueja por una lesión en la espalda

Las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) es un deporte que demanda una gran preparación física y altos niveles de tolerancia al dolor.

Es por eso que para los peleadores del UFC, mantenerse a tope entrenando para después brindarse en el octágono, no es nada fácil y menos si pasan por una lesión como en el caso de Caín Velásquez, el peleador mexicoamericano que libra una batalla en contra de una lesión en la espalda.

“Es un dolor constante que baja por tu pierna y llega a un punto en donde, si estás parado por 10 minutos, entonces tienes que sentarte”, dijo Caín a ESPN.com. “Si vas a salir por un rato, media hora, sabes que va a ser muy doloroso. vas a tener que sentarte para aliviar la presión de tu espalda”.

Debido a lo anterior, el excampeón de peso completo del UFC recurre a la Cannabidiol (CBD), un derivado de la marihuana medicinal, la cual utiliza para calmar el dolor y poder sobrevivir al arduo entrenamiento.

“Es la única cosa que me permite seguir entrenando, y no estoy tomando cualquier analgésico peligroso que me pueda viciar posteriormente”, dijo Velásquez, quien resaltó que de esta manera evita volverse adicto a las drogas.

“No sé lo que todo el mundo pensará después de decir esto. En el pasado, en la NFL los jugadores se han convertido en adictos a los analgésicos. No quiero ser una especie de adicto”.

El CBD no está prohibido bajo las reglas de antidopaje del UFC cuando no se está en competencia. Velásquez planeó dejar de consumir la sustancia una semana antes de su combate el próximo viernes 30 de diciembre en el UFC 207 en Las Vegas, se medirá a Fabricio Werdum.

La ventana de competencia contempla un periodo de seis horas antes del pesaje y seis horas después de la pelea.

Velasquez (14-2) dijo que se preparómuy bien para su pelea y que hizo todo lo necesario para conseguir una victoria.

“Sobre la preparación he hecho todo. Sparring, lucha. No he perdido ninguna sesión de entrenamiento y me he acondicionado, me siento muy bien”, dijo Caín. “Esta pelea se trata de una venganza y por eso me encanta. Es una pelea que pedí, y que de verdad quería”.