Últimas novedades sobre el estado de salud del hijo de Michael Bublé y Luisana Lopilato

La primera fase del tratamiento resultó un éxito

Con apenas tres años, el pequeño Noah Bublé ha vivido su año más difícil.

Tal como anunciaron sus padres a comienzos de noviembre, el cantante canadiense Michael Bublé y actriz y modelo argentina Luisiana Lopilato, el niño sufre de cáncer de hígado.

Las últimas noticias que han trascendido sobre su estado de salud son más que buenas. Y es que, el pasado 10 de diciembre se anunció que la primera etapa del tratamiento resultó un éxito, algo que le permitirá pasar Navidad y Año nuevo fuera de la clínica de la ciudad de Los Angeles donde está internado.

Según reporta el medio Argentino Clarín, este lunes Noah podrá comenzar la nueva y más agresiva etapa de su quimioterapia en el St Jude Children’s Research Hospital.

Este avance en el tratamiento es una buena señal en sí misma, debido a que no habría sido posible avanzar a esta fase más intensa si el niño no hubiera tenido una respuesta suficientemente buena al primer ciclo de quimioterapia: su cuerpo no podría aceptarla de un buen modo.