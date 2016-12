Video: Mariah Carey protagoniza el mensaje navideño más sexy

Esta Navidad Mariah Carey está en todas partes. No sólo porque su canción, “All I want for Christmas is You” suena sin descanso en cada tienda y estación de radio las 24 horas del día, si no también por el polémico y surrealista reality show que la diva estrenó en la cadena E! recientemente.

No sabemos si como parte de esa promoción o simplemente porque le gusta ser el centro de todas las miradas, el pasado viernes la diva estrenó este video para seguir felicitando las fiestas a todos sus fans.

La cantante de 46 años ha querido versionar esta vez “Here Comes Santa Claus”, que ya grabó en el disco navideño que lanzó en 2010.

Aunque este aún no es tan conocido como su otro hit navideño, que ha conseguido convertir en el himno no oficial de estas fiestas en todo el mundo.

Y si alguien lo dudaba, hasta el edificio más emblemático de Nueva York da fe de ello. Y es que estos días la punta del Empire State cambia de luces y colores al ritmo de “All I want for Christmas is you” todos los días a las 7 pm hasta Navidad.