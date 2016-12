Por qué no deberías forzar a tus hijos a dar besos y abrazos

Una campaña de Nueva Zelanda que se hizo viral, dice que es fundamental para que los chicos aprendan a respetar su espacio y su cuerpo

Durante las fiestas, es la temporada alta del “dale un beso a la tía” y el “¿ya saludaste a tus primos?”. Pero si bien es muy recomendable que los chicos sean cariñosos con sus familiares cercanos, según una asociación de Nueva Zelanda, obligarlos a besar y abrazar puede ser negativo para su futuro.

No se trata de criar chicos antipáticos, si no de ayudarlos a entender sobre su espacio personal. CAPS Haruki compartió en octubre una imagen para plasmar esta idea que ya tiene más de 50.000 compartidos en Facebook, y dice: “Tengo cinco años. Mi cuerpo es mi cuerpo. No me obligues a besar o abrazar. Estoy aprendiendo sobre el consentimiento y tu apoyo en esto me ayudará a mantener la seguridad el resto de mi vida.”

Recientemente, agregaron otra foto: una de Papá Noel pidiendo que no fuercen a los chicos a sentarse en su regazo, siguiendo la misma línea del primer posteo. La acompañaron con un texto que explica cómo cualquier ocasión es buena para mostrarle a los chicos que son los dueños de su cuerpo y pueden decidir siempre qué hacer con él.