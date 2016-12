¿Laura Bozzo prepara demanda millonaria por una mala operación?

La conductora estuvo al borde de la muerte por una mala cirugía que se realizó hace un tiempo en Perú

De acuerdo con información del Diario Basta!, Laura Bozzo plantea con sus abogados una demanda a la Clínica San Felipe, de Lima, Perú, donde por poco y se muere debido a una mala operación ginecológica. El nombre de los doctores no lo quiso revelar hasta en tanto sus abogados decidan si la demanda será por daños y perjuicios, por una suma estratosférica.

“Por poco y me muero. Mi situación fue gravísima, y tú me sales con que esto es cuento y que me hice una operación de cirugía estética en la nariz y que esto es tan solo un pretexto. Jamás me operaría mi nariz, porque es el sello de que soy una mujer italiana. Ahora te cuento cómo accidentalmente me cortaron parte del intestino al sacarme la matriz”.

La presunta negligencia de los doctores fue que en el momento de operarla para extraerle la matriz afectaron parte del intestino y como ella dijo en forma coloquial:

“Agarré mis intestinos y me vine a México para que me operaran en el Hospital ABC, para que me salvaran la vida. Evité una grave crisis porque mi estructura ósea es ligera y yo soy muy delgada, y esto me ayudó. Si yo fuera obesa, no te estaría contando esta amarga situación que viví en Perú. Y que conste que me operé con el ginecólogo de toda mi vida, cuyo nombre me reservo hasta en tanto se decida la situación jurídica”.

Laura ya está fuera de peligro, pero insiste en hacer justicia:

“El día 16 de enero me reuniré con los licenciados en México para evaluar todas las consecuencias de una mala operación y proceder legalmente. Pese a que esto pasó hace mes y medio, más o menos, ya estoy haciendo ejercicio diariamente y me mantengo en forma”, concluyó la conductora de TV.

POR: Jesús Gallegos