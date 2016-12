Ronda Rousey se mantuvo en silencio durante la ceremonia de pesaje del UFC 207

La excampeona se ha negado a promocionar su anticipado combate, ausentándose de casi todas las actividades publicitarias previas

El próximo viernes, Ronda Rousey regresará al octágono del UFC, luego de estar ausente por un poco más de un año del máximo circuito de las artes marciales mixtas, en donde enfrentará a Amanda Nunes por el título del peso gallo, dentro de la cartelera UFC 207.

Pero a diferencia de otras ocasiones, Rousey ha decidido mantenerse en silencio, ya que se ha negado a participar en todas las actividades promocionales de este evento, lo cual tiene muy molesta su oponente.

“En realidad no sé qué le pasa a Rousey… Todo esto, en realidad no sé qué pensar… creo que el UFC lo está haciendo por ella. Creo que el UFC ha realizado todas las promociones por ella. Creo que ella hace lo que le da la gana”, dijo la brasileña.

Rousey, junto con Conor McGregor, son los dos retadores más rentables de la empresa de artes marciales mixtas. Por lo tanto, su regreso al octágono tras su dolorosa derrota frente a Holly Holm suena para ser uno de los eventos deportivos más destacados en este cierre de año.

A pesar de esto, Rousey (12-1) decidió alejarse de los reflectores y volvió a la luz pública cuando aceptó volver a pelear por un título ante Nunes (13-4), quien conquistó este cetro en julio pasado.

“La UFC quiere facilitarle todo para que no se sienta mal porque no es la campeona. Quieren hacerle sentir que no es la coprotagonista. Quieren que yo sea coprotagonista para que ella se sienta mejor o algo así. Siento que la promocionan para que se sienta más fuerte, como ‘Ronda, Ronda, Ronda, Ronda’. Pero ella sabe que ella es la retadora, y yo soy la campeona”, indicó molesta Nunes.