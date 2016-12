Video: Estudiante gay que sufrió homofobia en la escuela tomó venganza durante su graduación

El joven explicó en Facebook el porqué de su acción

Talles de Oliveira Faria estudió una carrera en el Instituto de Tecnología Aeronáutica de las Fuerzas Armadas de Brasil.

A sus 24 años sufrió homofobia y varias agresiones sexuales dentro de la institución por ser gay.

De Oliveira decidió entonces denunciar los maltratos dentro de su escuela y, a su vez, urdir una venganza: asistió a la solemne ceremonia maquillado, con tacones altos y ataviado con una túnica morada, de la que se desprendió en camino hacia el presidium para mostrar un vestido rojo en el que escribió varias frases de protesta.

Posteriormente al hecho que causó revuelo entre estudiantes y autoridades escolares, el joven escribió un largo post en su cuenta de Facebook para hablar al respecto:

“Desde pequeño nos enseñan que ser LGBT es vergonzoso y nos lleva mucho tiempo superar esas heridas. Sentí la homofobia en las fuerzas armadas a través de la invisibilidad, la risa y la expulsión de quienes se atreven a abrirse respecto a su orientación sexual. Así pasan los años y los homosexuales ahí presentes deben llevar una vida marginada y escondida para que no los encuentren y eliminen. Invisibles viven sus vidas. Llegué al ITA y decidí que era suficiente para mí. Acéptenme como soy o sean expuestos por lo que son. No me aceptaron, me violentaron, se rieron de mí, intentaron hacerme invisible. Que la exposición los cambie porque yo voy a continuar amándome y haciéndome presente en el mundo”.

Mira el video: