Westbrook-Durant: la polémica de la NBA que puede dejar al Juego de las Estrellas sin un candidato a MVP

Russell Westbrook no participaría del Juegos de las Estrellas, para no compartir equipo con Kevin Durant

Fue en la entrada en calor de uno de los partidos de Navidad de la NBA que estaban por jugar Oklahoma City y Minnesota. Russell Westbrook lanzó un tiro desde muy lejos, desde afuera de la cancha y lo encestó. Para celebrar salió corriendo rumbo al vestuario y cuando estaba desapareciendo de la escena presenciada por la prensa norteamericana lanzó un grito de guerra: “¡Thank you Kyre!”.

Es necesaria la explicación. Kyre Irving, unos minutos antes, había anotado el doble ganador de Cleveland ante Golden State. En los Warriors juega Kevin Durant, que se fue de Oklahoma City esta temporada. Westbrook asumió esa partida como una traición. Y canalizó su bronca en el parquet. El base de los Thunders, que quedó como única referencia del peso en el equipo, está logrando estadísticas increíbles. Lleva 15 triples dobles (conseguir doble dígito en tres rubros estadísticos) en la temporada, una cifra que rara vez consigue alcanzar todo un equipo en una temporada completa.

Westbrook está jugando mejor que cualquiera en la NBA, y haciendo méritos más que suficientes para ser considerado MVP al final de la temporada. De hecho es el goleador de la temporada y está promediando un triple doble: 31,7 puntos, 10,6 rebotes y 10,9 asistencias.

Mas tarde, tras un entrenamiento, Westbrook desmintió que se haya referido a Irving.“Nunca dije ‘thank you Kyre’. Dije ‘Jayme’, es el nombre de la hija de mi entrenador”, explicó entre risas.

La pelea comenzó cuando Westbrook reveló que Durant le había prometido que iba a continuar jugando en Oklahoma City poco antes de firmar su contrato con los Warriors. Durant lo desmintió: “Nunca le dije que fuera a continuar, eso es falso. Hemos sido compañeros de equipo, pero no hubo promesas. No puedo estar controlando lo que afirman otras personas”.

Hasta allí, sólo se trata de la pelea entre dos ex compañeros. Pero los rumores empezaron a preocupar a la NBA, cuando Westbrook dijo: “Yo no juego con traidores”, e inmediatamente se interpretó que no quiere jugar en el equipo del Oeste en el All Star.

Tanto él como Durant serán elegidos con seguridad en el quinteto titular y ambas franquicias pertenecen a la Conferencia Oeste, por lo que deberían volver a jugar juntos en el partido del 19 de febrero de 2017 en New Orleans.

Según medios norteamericanos, el base de Oklahoma City anunciaría su renuncia al Juego de las Estrellas en las próximas horas.