Cuando WhatsApp se convierte en un fastidio, 4 tips para liberarte

¿Eres esclavo del Whats? Esto te puede ayudar

Apenas suena el celular, de inmediato te da ansiedad por revisar qué grupo o qué contacto te acaba de escribir. Durante la comida, no importa con quién estés, tu celular no deja de sonar porque te llegan mensajes y mensajes de WhatsApp. No te puedes ir a la cama sin dar las buenas noches a tus contactos del Whats y ni hablar de olvidar el celular en casa: es una tragedia que a ti no te puede pasar porque siempre hay un contacto que enloquece si no le respondes en todo el día.

Si encajas en esta descripción, tu dependencia al WhatsApp raya en la esclavitud.

El diario El País sugiere unos sencillos tips para evitar esa ansiedad por revisar siempre el Whats o para librarte de las molestas notificaciones que no respetan hora, momento ni lugar.

Silencio por favor

Es inevitable cuando estás en WhatsApp: cualquiera puede sumarte a grupos de dudoso origen, como el de los “Scouts recolectores de frutos rojos generación 1982-1989” o el de “Exalumnos de la clase de dibujo de la maestra Concepción”. Y es muy probable que en esos grupos no falte quien envíe chistes, gifs animados de gatitos y perritos, las buenas noches al terminar el día y los buenos días al iniciar otro.

Para evitarte todas estas molestias, simplemente silencia a los grupos o a los usuarios: haz clic sobre el nombre del contacto en el chat y luego en “silenciar”. Es una medida práctica más “polite” que abandonar al grupo.

Olvídate de la última hora de conexión

No es un dato indispensable para vivir y sí es una forma de presión que, además, da rienda suelta a la imaginación: “Si se conectó a tal hora, ¿por qué no me habrá contestado todavía?”… Estrés innecesario.

Desactiva esta opción y de paso ahórrale ansiedad a tus contactos porque tampoco podrán saber a qué hora te conectaste. Ve a Ajustes > Cuenta > Privacidad > “Última vez” > “Nadie”.

Desactiva la confirmación de lectura

Es la mejor manera de evitar que tus contactos se sientan ofendidos porque leíste un mensaje y no lo contestaste de inmediato. Y viceversa: también es la mejor manera de ahorrarte la ansiedad de saber que ya leyeron tu mensaje y no te han contestado.

Sólo tienes que ir en tu cuenta a Ajustes y seleccionar Cuenta – Privacidad.

No le tengas miedo a bloquear

Si tienes algún contacto que te envía mensajes desagradables, impertinentes, que siempre intenta venderte algo o de quien no te interesa saber más, es simple: bloquéalo.

Haz clic en el nombre del contacto y luego en la opción “bloquear”. Después puedes ir a Ajustes > Cuenta > Privacidad > Bloqueado para revertir la opción.