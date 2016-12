Pillan a supuesto hijo de Juan Gabriel ¿en orgía con cinco?

Joao Gabriel Alberto Aguilera es hijo de Consuelo Rosales, quien fue empleada doméstica de JuanGa y mantuvo una supuesta relación con el artista

Joao Gabriel Alberto Aguilera (23), el hijo no reconocido de Juan Gabriel, fue pillado con cinco personas en plena orgía en la habitación de un hotel en la capital.

Según los reportes de medios en ese país, el joven se supone que tenía pautada una entrevista con una televisora estadounidense, la que pagó todos los viáticos. Pero cuando lo fueron a bucar, lo encontraron con el grupo en la fiesta sexual.

Pero, de acuerdo con una fuente que habló con el medio El Gráfico, cuando personal del medio se dirigió a la habitación se topó con la sorpresa.

No se específico la fecha de la escena, aunque la información trascendió esta semana.

El supuesto hijo del “Divo de Juárez” no ha reaccionado al escándalo. Recientemente, indicó que se sometió a la prueba de ADN para demostrar que es hijo legítimo del fallecido compositor.

En una entrevista con Primer Impacto en octubre, Aguilera, explicó que es hijo de Consuelo Rosales, quien fue empleada doméstica de JuanGa y, supuestamente, mantuvo una relación con el artista.

El joven dijo que el cantautor siempre cuidó de él. “Yo tuve un padre increíble, me amaba, me cuidaba, me llevaba a pasear a muchos lugares con él, al cine, a las tiendas, al parque”, aseguró.

Tras la muerte del cantante, varios hijos “secretos” han salido a la luz. Pero el que se ha presentado públicamente a reclamar con insistencia que lo reconozcan es Joao.