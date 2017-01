Cristiano Ronaldo: “A mi hijo le dicen ‘tu papá no es buen jugador, hay otro que es mejor”

El portugués contó algunos detalles de su vida privada, como la relación con su heredero, entre muchas otras

Cristiano Ronaldo entiende el juego dentro y fuera de la cancha. Es uno de los pocos futbolistas top que no se pone el cassette a la hora de declarar. Dice lo que piensa, lo que siente, lo que hace.

En la última entrevista de 2016, con la televisión egipcia On E, el portugués habló de su vida más allá de la pelota: contó cómo es la relación con su hijo, reveló qué cosas les gusta hacer y les respondió a aquellas personas que dicen que no es simpático.

Al ser consultado sobre la vida que lleva su hijo, CR7 respondió: “Sé que hay periodos de la infancia en los que lo va a pasar mal. Yo también tuve momentos en los que lo pasé mal cuando era niño. Soy lo que soy hoy en día porque hay que ser fuerte para lidiar con la adversidad. Por su puesto, Cristiano (su hijo) va a vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Pero lo veo muy feliz. Es un niño feliz. A veces, igual la gente le dice: ‘Tu papá no es buen jugador, hay otro que es mejor que tu papá’. Pero él sabe lidiar con eso. Es un niño listo, como su padre. A menudo le digo a Cristiano: ‘Se tú mismo, se educado’. Lo más importante para mí es la educación, eso es algo que puedes controlar. Si le das una buena educación a tu hijo, buenos valores, crecerá bien”.

¿Se lo dirán por Lionel Messi? No lo aclaró.

Como la mayoría de los padres, Cristiano quiere que su hijo siga su camino y se convierta en una gran futbolista. Aunque asegura que no lo obligará a jugar a la pelota. Eso sí, tiene una sola exigencia: que no sea arquero. “Por su puesto que me gustaría que mi hijo fuera futbolista como su padre. Sé que es un gran reto, que no es fácil. Pero el será lo que quiera ser. No le voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista, portero no, quiero que sea delantero, pero el será lo que quiera ser. Eso no me preocupa”.

El portugués, de 31 años y ganador de cuatro Balones de Oro, asegura que no le da tanta importancia al dinero. Por eso, los egipcios le remarcaron que él cobra más que los médicos y que otras profesiones importantes. “Bueno, es cuestión de opinión. En mi trabajo intento ser el mejor y trabajo para conseguir eso. Ser el número uno [en cuanto al sueldo] y ser el jugador más valioso no es lo que me motiva. Lo que me motiva es jugar al fútbol, ser el mejor. Amo mi trabajo, me encanta jugar al fútbol y me divierto, disfruto de mis seguidores, eso es lo que busco: hacer feliz a mi gente, a mis seguidores, y a mi mismo también”, respondió.

Una de las partes más divertidas de la entrevista fue cuando le preguntaron qué cosas le gusta hacer más allá de la pelota. Salió este diálogo:

-¿Qué le gusta hacer?

-Me encantar escuchar la música.

-¿Canta?

-Sí, por supuesto. Mi voz no es la mejor, tengo que ser sincero.

-¿Puede cantarnos algo?

-No, mejor en la próxima entrevista [risas]. También me gustar bailar, me gusta pasármelo bien, relajarme con mis amigos.

-¿Qué tipo de bailes?

-Mi música preferida es el reggaeton, también me gusta el hip-hop, R&B. La música es parte de mí.

Por último, le preguntaron si le molesta que la gente diga que no es simpático. “La gente que no me conoce dice cosas que no son verdad. No es ningún problema para mí. Siempre digo: la gente a la que realmente quiero, me quiere también, porque conoce mi forma de ser. Cuando me siento cómodo, cuando es una entrevista agradable, sonrío”.