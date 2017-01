Latinoamérica: escenario de pronóstico reservado para 2017

El factor Trump, la ola de corrupción y el giro político hacia la derecha, marcan la pauta en la región.

NUEVA YORK.- Las expectativas de Latinoamérica para el 2017 estarán marcadas por los cambios políticos que cierran un ciclo para la izquierda, lo que pueda devenir con Donald Trump al frente de Estados Unidos y los efectos de los escándalos de corrupción a raíz que el Departamento de Justicia estadounidense revelara documentos, según los cuales la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó casi $ 800 millones en sobornos en 12 países de la región, plantean un panorama difícil de predecir.

El cierre del 2016, las repercusiones del escándalo Odebrecht en países empezando por Brasil, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Colombia, México, Perú, Venezuela y Guatemala, han dado un gran remezón que ha puesto a prueba el sistema de justicia y el propio sistema político de los países involucrados. El giro a la derecha en Argentina con Mauricio Macri, la destitución en Brasil de Dilma Rousseff, la elección de Trump, que aunque hasta ahora no haya esgrimido mayor interés por Latinoamérica, si hay preocupación, por el efecto que podrían tener sus medidas, particularmente en el ámbito comercial.

Colombia: encara consolidación de la Paz

El año nuevo sorprende al país dividido y empantanado en la incertidumbre frente a su futuro, y a un gobierno con poco espacio de maniobra para enrumbar las cosas tras el acuerdo de paz refrendado por el Congreso a finales de noviembre.

Para Colombia el 2017 será de grandes retos, uno de los más importantes será el impacto que tendrá en la población es la reforma tributaria, el nuevo salario mínimo. De acuerdo a la revista Summa, el año que se inicia será de un crecimiento bajo pero en general positivo debido al crecimiento del sector de minas y petróleos y la inversión empresarial. La proyección del índice de desempleo es que crecerá el 1% respecto del año anterior, debido a los impactos en la industria y el comercio por una reducción en el consumo.

En cuanto a la creación de puestos de trabajo por sectores, el análisis de Summa ratificó que el sector de minas y petróleo retomará nuevamente un rumbo positivo, aunque no como en el pasado. Otros sectores para destacar en la generación de empleo serán el de tecnología y el de los servicios sociales asociados al postconflicto.

Ecuador: crisis en medio de año electoral

El presidente, Rafael Correa, reconoció la difícil coyuntura económica y admitió sentir preocupación por el aumento del desempleo, pero aseguró que, tras esas dificultades, se constata “una clara reactivación de la economía”, así como la creación de empleo y vaticinó que “el 2017 será un año de crecimiento”.

Ecuador comienza el 2017 en ambiente preelectoral, pues en febrero se celebrarán elecciones para renovar la Asamblea Nacional y elegir a un nuevo presidente, ya que Correa no puede presentarse de nuevo como candidato al haber sido reelegido ya una vez.

El país aún bajo las secuelas del terremoto de magnitud 7,8 que azotó las provincias de Esmeraldas y Manabí el 16 de abril, causando 673 muertos, el panorama no se vislumbra esperanzador. La oposición se ha radicalizado en contra del oficialismo al responsabilizarlo de excesivo endeudamiento y de no haber previsto una eventual crisis. Durante casi la mayor parte de los 10 años de gobierno de Correa, Ecuador tuvo ingresos extraordinarios debido a los altos precios del petróleo en el mercado internacional, pero una vez que éstos cayeron, el país ha visto reducir drásticamente su crecimiento.

Bolivia: Evo se resiste dejar el poder

Es muy probable que el presidente Evo Morales decida mantenerse al frente del escenario político y busque reformar la Constitución en 2017. Desde agosto pasado, el oficialismo y los movimientos sindicales y campesinos afines sostienen a coro que el resultado del referendo de febrero puede ser cambiado posiblemente en otro referendo y que Morales debe buscar un nuevo mandato para el período 2020-2025.

Considerar las opciones políticas con tres años de anticipación puede parecer una exageración pero el objetivo de la posible reelección de Morales para un cuarto mandato y las denuncias de persecución a la oposición están en la actualidad diaria en Bolivia. La Constitución boliviana sólo permite dos mandatos consecutivos, pero Morales ya logró la autorización del Tribunal Constitucional para una tercera postulación.

Argentina: fin a luna de miel con Macri

Según el FMI, Argentina dará en el 2017 un salto de gigantes. La economía argentina cerrará 2016 registrando un retroceso del 1,8%. Para el año que empieza, sin embargo, los pronósticos auguran un avance que alcanzaría un 2,7%, según el FMI y un 2,5% en opinión de Cepal.

En todo caso, supone para Argentina no sólo salir de la crisis sino afianzar las políticas económicas aperturistas puestas en marcha por el gobierno de Macri, que está haciendo especial hincapié en convertir nuevamente a Argentina en un destino atractivo para la inversión extranjera.

En el ámbito político, en las últimas semanas, el gobierno de Macri y organizaciones sociales llegaron a un acuerdo para declarar la emergencia social durante tres años, con una fuerte inversión para luchar contra la pobreza y el desempleo.

La incipiente “buena armonía” entre diversos sectores opositores y el oficialista Cambiemos, influenciada por el diálogo que reinó en los primeros meses de gestión, permitió la aprobación de proyectos clave para el Gobierno en un Parlamento sin mayorías absolutas.

Pero esa luna de miel parece haber terminado, y la oposición, que en este tiempo ha estado carente de líderes claros, promete rearmarse de cara a unos comicios legislativos que en 2017 serán clave para conocer el nivel de aprobación de la población hacia el Ejecutivo.

Venezuela: de mal en peor

Las condiciones económicas en las que se encuentra Venezuela actualmente dejan muy bajas las expectativas para 2017. La falta de liquidez, la caída de las reservas internacionales, el voraz consumo de los activos y el aumento de la deuda pública, son los peores indicadores de que la situación va de mal en peor a saber además por la ola de saqueos y disturbios en las principales ciudades del país al cierre del 2016. Sin embargo, en su mensaje de fin de año el presidente Nicolás Maduro, aseguró que el año 2017 será un tiempo “victorioso”.

Maduro, agradeció el mensaje del papa Francisco en el que instó a los venezolanos a dar los pasos necesarios para acabar con las tensiones y le aseguró que su Gobierno se mantendrá en el proceso de diálogo que acompaña el Vaticano.

El Gobierno como la oposición en Venezuela se encuentran al borde de un enfrentamiento mayúsculo cuando la Asamblea Nacional, ahora con mayoría en manos de la oposición, tendrá que posesionar a sus nuevas autoridades.

El secretario ejecutivo de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró que la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, se instalará para su nuevo periodo el 5 de enero a pesar de los “obstáculos” que pueda poner el Gobierno.

Cada 5 de enero se instala y juramenta una nueva directiva del Legislativo por mandato constitucional, pero este año las alarmas se han encendido puesto que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado a la Cámara en desacato y la nulidad de todos sus actos, lo que incluiría la asunción de otra directiva.

Según una encuesta, alrededor del 38,5% de los venezolanos pensaba que la última Navidad sería peor que la pasada, y un 35% considera que serían las peores de sus vidas. Maduro acusó a los empresarios y a la oposición de arruinarle la Navidad a los 30 millones de venezolanos, especulando y acaparando con los productos.

Puerto Rico: el reto de la deuda

El futuro inmediato de la isla no es halagador. Si el gobierno no logra un acuerdo para parar las demandas a más tardar el 15 de febrero, no habrá recursos para cubrir los servicios básicos y la población se verá severamente afectada, en consecuencia, las expectativas para el 2017 no dan lugar al optimismo.

Puerto Rico, con un nuevo gobernador elegido el 8 de noviembre que se verá condicionado por una junta supervisora impuesta por el Congreso estadounidense, que busca una solución a la descomunal deuda que amenaza con colapsar la economía local.

Ricardo Rosselló, hijo de un exgobernador y de solo 37 años, fue elegido por los puertorriqueños para que les saque del foso que supone una deuda de más de 60.000 millones de dólares que el Estado Libre Asociado no puede pagar.

El gobernador saliente Alejandro García Padilla, consideró que la reestructuración de la multimillonaria deuda de la isla caribeña debe atenderse bajo el Título III de la Ley Promesa.

RD: Medina busca frenar la inseguridad ciudadana

El presidente dominicano, Danilo Medina, logró la reelección en un año marcado por el buen comportamiento de la economía, pero también por la inseguridad ciudadana, una de las tareas pendientes que se espera pueda controlar en 2017.

Con su holgado triunfo en la primera vuelta de las elecciones de mayo pasado con más del 60 % de los votos, Medina logró el cuarto gobierno consecutivo para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD, liberal).

Para conseguir su segundo mandato consecutivo, Medina tuvo que sortear varias barreras, la primera de ellas, la de la Constitución que prohibía la reelección consecutiva.

Además, tuvo que afrontar una crisis interna en su partido, ya que el expresidente Leonel Fernández, que ha gobernado el país en tres ocasiones, se oponía a sus aspiraciones y también pretendía postularse de nuevo a la Presidencia.

Finalmente, Medina logró reformar la Constitución, integró como candidata a la vicepresidencia a la esposa de Leonel Fernández, Margarita Cedeño, y sorprendió con un acuerdo electoral con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD, socialdemócrata), que puso fin a varias décadas de antagonismo entre ambos partidos.

Perú: líder de expansión en la región

Será uno de los países latinoamericanos más dinámicos en 2017. La economía peruana avanzará un 4%, tres décimas más que este año, gracias al incremento de la actividad del sector minero y el aumento de la inversión pública. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene previsto invertir en infraestructura un 6,2% del PIB para aminorar el déficit del país en este sector.

Una proyección del Banco Central de Reserva (BCRP) establece que el Perú en 2016 reportará un crecimiento de 4% y de 4.3% en el 2017, indicadores que confirman a este país como líder de crecimiento económico en América Latina.

Según el BCRP, para 2016, se proyecta un liderazgo del Perú en la región con una expansión de 4%, seguido de Bolivia (3.7%), Paraguay (3.6%), Colombia (2.0%), México (2.0%), Chile (1.6%), Uruguay (0.5%), Ecuador (-2.0%), Argentina (-2.3%), Brasil (-3.4%) y Venezuela (-10.7%). Asimismo, mencionó que se espera un superávit de la balanza comercial en 667 millones de dólares para 2016, tras dos años de déficit, y se “revisan al alza” los superávits esperados para 2017 y 2018.

El BCRP destacó que las expectativas empresariales hacia la economía peruana se mantienen en el tramo optimista, pese al ruido político generado por la censura del ahora ex ministro de Educación Jaime Saavedra.

Buenos augurios para Centroamérica y el Caribe

Los vínculos económicos con Estados Unidos y el sólido desempeño de las exportaciones dan luces positivas para que América Central y el Caribe crezcan más de un 3% durante el 2017 y el 2018 inclusive.

Los pronósticos del Banco Mundial (BM), en su informe “Perspectivas económicas mundiales”, apuntan a que la región se contrajo un 1,3% en 2016, Sin embargo, la subregión centroamericana y el Caribe experimentará un panorama distinto en 2017, con un crecimiento relativamente más sólido potenciado, según la entidad, por sus lazos económicos estrechos con Estados Unidos, que hoy se encuentra en una recuperación sostenida.

El informe del BM determina que la región terminará el año estable y aumentará el crecimiento en los próximos dos años. Según explican, el descenso prolongado de los precios de los productos básicos agrícolas y las medidas de consolidación fiscal se mantuvieron en 2016 sin variaciones en término de desempeño económico. Sin embargo, el periodo 2017-2018 parece más prometedor.

Trump podría traer más autonomía a Latinoamérica

El triunfo de Donald Trump supone una oportunidad para que los países latinoamericanos tengan “mayor autonomía”, afirmó en México en una entrevista con EFE el ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

Si la región es capaz de unirse, “hasta podemos encontrar espacios favorables para una mayor autonomía y una mayor independencia”, dijo el político chileno. Insulza formó parte del coloquio sobre gobernanza y democracia en América Latina en el que negó que el “nacionalismo populista” defendido por Trump contagie a los movimientos latinoamericanos de derecha.

Afirmó que en la región hay una derecha “más tradicional y conservadora” y sus líderes aún “no se dan cuenta” de que hay víctimas de la globalización, como sí lo hizo el republicano, quien enfocó parte de su campaña hacia ese sector. “Los nuestros están dedicados a explotar a las víctimas todavía, (…) yo no imagino el surgimiento de un líder populista como Donald Trump”, expresó.

Insulza, dijo confiar en que la izquierda tendrá en los próximos años una nueva oportunidad para posicionarse en los países latinos. Lo importante, dijo, es que los líderes “tengan un poco más de criterio” para administrar los recursos y aprendan de “la realidad de lo que ocurrió la década pasada”.