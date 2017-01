Aline Hernández regresa ‘Al Extremo’ y peligra estancia de Verónica del Castillo

La conductora regresa al programa de noticias extremas

Siguen los cambios en TV Azteca, donde parece están desempolvando programas y conductores de antaño que les dieron buenos resultados. Ese es el caso de Aline Hernández, que salió de la televisora en el 2014 y hoy regresa a la pantalla en el mismo programa que se dio a conocer, “Al extremo”.

“Se integra a principios de año en la versión para México y compartirá la conducción con Gaby Crassus y Juan Barragán”, dijo en a Diario Basta un miembro del equipo de producción.

Sin embargo, ese lugar se supone lo iba a ocupar Verónica del Castillo, quien es titular del programa en la versión de Estados Unidos. “Vero aún no sabe que no entra ella, y tampoco sabe que es muy probable que Aline regrese a Azteca América, pues la gente no acepta del todo a Vero y creo que no es el formato de programa para ella. ‘Al extremo’ siempre se ha caracterizado por tener chavas guapas y de buen cuerpo, y Aline está impresionante”.

Así que la participación de Verónica del Castillo está en juego, y no se sabe si permanecerá en las filas de TV Azteca.

¡Es hora de conocer la nueva integrante del equipo! se trata de @alinehndz

¡espérenla muy pronto! solo por @AztecaTrece. pic.twitter.com/x7G0GCAYpC — Al Extremo (@Al_Extremo) January 1, 2017