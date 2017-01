Eaglerider Miami con la Indian Chief Vintage 111

EagleRider Miami es parte de una compañía nacional que ofrece el servicio de renta y venta de motors Harley-Davidson, Indian y Polaris para tours guiados de uno, tres o siete días. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de probar la…

Loading the player...

EagleRider Miami es parte de una compañía nacional que ofrece el servicio de renta y venta de motors Harley-Davidson, Indian y Polaris para tours guiados de uno, tres o siete días.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de probar la Indian Chief Vintage 111, una motocicleta con look retro, diseñada especialmente para los viajes largos.

La historia de EagleRider comenzó en 1992, como empresa pionera en el alquiler de motocicletas y tours guiados, principalmente con motos Harley-Davidson.

En la actualidad, las diferentes franquicias alrededor del mundo cuentan con motocicletas de Indian, Triumph, BMW y Honda, además de motos de cuatro ruedas, triciclos, motos para enduro y motonetas.

A diferencia de otras empresas de alquiler de motors, EagleRider cuenta con una amplia selección de motors de touring, incluyendo la Indian Chief Vintage, que probamos durante un día en Miami, la Indian Chieftan, la Electra Glide, la Street Glide, la Road King, la Fat Boy y la Heritage Softail, con precios de alquiler que llegan hasta los $249 por día, pero que son más económicos en los paquetes de alquiler de tres, siete o más días.

Ficha técnica Indian Chief Vintage 111 de EagleRider Miami

Capacidad para pasajero Sí Respaldo Sí Parrilla de equipaje No Saddlebags Sí Espacio de carga No Parabrisas Sí Capacidad del tanque 5.5 galones. Millas por galón 42 millas por galón Radio/CD Player No Altura del asiento 27.25 pulgadas DC Powerport No Motor Thunder Stroke™ 111 Cilindrada 111 pulgadas cúbicas Bore x Stroke 3.976 x 4.449 in. Sistema de gasolina Inyección de gasolina cerrada en circuito / 54mm bore Embrague Húmedo, multiplato Suspensión (Delantera) Tenedor Telescópic / 4.7 pulgadas Suspensión (Trasera) Amortiguador individual / 3.7 pulgadas. Frenos (Delanteros) Dobles / rotor flotante / 4 pistones Frenos (Traseros) Sencillo / rotor flotante / 2 pistones Llanta (Delantera) Dunlop® American Elite 130/90B16 67H Llanta (trasera) Dunlop® American Elite 180/65B16 81H Sistema de escape Doble con cross-over Largo 103.7 pulgadas Distancia del piso 5.5 pulgadas Ancho 40.4 pulgadas Distancia entre los ejes 68.1 pulgadas Angulo del volante 29° Parrilla de equipaje Incluído Respaldo Incluído Respaldo acojinado Incluído Saddlebags Incluido Parabrisas Incluido Kit para montar back pack Incluido

Además del establecimiento de Miami, que constantemente recibe clientes de Europa y Sudamérica para emprender aventuras en moto a Los Cayos de la Florida o las playas del Golfo de México, EagleRider tiene sucursales en Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawai, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wyoming.

Alrededor del mundo, tiene sucursales en Australia, Canadá, Holanda, India, México, Holanda y Nueva Zelanda.

Indian Chief Vintage 111 en Eaglerider Miami