Amanda Serrano quiere un gran show ante ‘La Rusita’ Rivas

"Se que los boxeadores mexicanos son bravos, pero yo tengo que ser más brava que Jazmín Rivas", dice Amanda Serrano

Para Amanda Serrano la época de fiestas ya está en el pasado. Es asunto de otros días y es hora de pasar la página. Al menos ese fue el mensaje que dejó claro ayer la cuatro veces campeona mundial en un primer ejercicio de trabajo ante los medios en el que cruzó guantes por cuatro asaltos con su hermana, la también campeona mundial, Cindy Serrano.

“Estoy enfocada en mi compromiso del 14 de enero para lograr una gran victoria ante la mexicana Jazmín Rivas”, afirmó Serrano.

¿Desde cuándo iniciaste campamento para esta pelea?

“La verdad es que desde mi última pelea en octubre (día 18) me he mantenido muy activa en el gimnasio y no he parado de entrenar… voy a estar en mi mejor preparación”.

¿Qué sabes de Jazmín “La Rusita” Rivas?

“Como todos los boxeadores mexicanos sé que es muy brava y muy valiente, pero yo tengo algo para ella en mis puños y tengo que ser más brava que ella”.

¿Siempre guanteas con tu hermana con tanta intensidad?

“Tenemos que combatir en serio porque en el ring los rivales van en serio… Me gusta con Cindy porque es muy buena boxeadora y me exige mucho... entreno con otra campeona mundial [ríe]”.

Valiosa oportunidad

A todo esto Jordan Maldonado, preparador de las dos campeonas, cree que el combate entre la boricua y la mexicana hace parte de una vieja rivalidad, pero destaca que es una oportunidad para ambas de dar un salto de calidad.

“Esta pelea está marcada como cinco estrellas, una calificación que se la dan a combates en los que están grandes campeones”, agrega Maldonado.

No está de más agregar que Serrano, (30-1 y 23 KO’s) de 28 años es cuatro veces campeona del mundo y su rival mexicana Yazmín “Rusita” Rivas (35-9 y 10 KO’s), también de 28 años, ha sido dos veces campeona del mundo.

“Va a ser un gran combate y va por la televisión en directo, algo que no ocurre en el boxeo femenino”, comentó Maldonado.

“Espero que me acompañen… en una noche muy linda para buscar un triunfo ante una gran rival… Les prometo juegos artificiales”, dijo Serrano.