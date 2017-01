Ariadne Díaz se defiende de criticas tras presumir cuerpazo a siete meses de ser mamá

La actriz fue acusada de operarse el abdomen

Hace apenas dos semanas cuando Ariadne Díaz presumió que recuperó su figura tras convertirse en madre hace 7 meses, fotografía que causó polémica entre sus seguidores de Instagram donde afirmaban que se había operado el abdomen o que había ‘metido’ el estómago al tomarse la foto.

Ante la situación, la actriz decidió hablar al respecto y comentó al programa matutino ‘Hoy’:

“Ay mira, es muy chistoso, yo de verdad (me río), y le contesté a un par de personas porque creo que de repente somos muy severas, sobre todo las mujeres, somos muy severas entre nosotras”.

“Por ejemplo, cuando subí de peso, había esta cosa de ‘ay, subió de peso’, y yo decía ‘pues sí‘. Entonces, ahora subo esta foto de ‘ahí voy, me siento muy bien, me veo muy bien‘, yo siempre creo que lo tienes dentro se refleja y de repente veo estos comentarios de ‘claro, si yo tuviera dinero también me operaría’, entonces digo, no, pues no, no hay forma, si porque tienes kilitos de más por eso (te critican), si los tienes de menos porque te operas, entonces ya, esas cosas me dan mucha risa”, añadió.

Asimismo, comentó estar en una de las mejores etapas de su vida y disfrutando del gran amor de su esposo Marcus Ornellas y su hijo, el pequeño Diego.

A 7 meses de ser mamá me siento mejor que nunca, plena y feliz! Muchas gracias @juzzfit por su apoyo, por sus consejos de nutrición y rutinas de ejercicio! El cuerpo es sabio y con amor, paciencia y esfuerzo podemos vernos y sentirnos como queramos 💙 A photo posted by Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) on Dec 17, 2016 at 8:47am PST