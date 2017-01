¡Mantente firme en la realización de tus resoluciones!

Psicoterapista asegura que con disciplina y un plan de acción realista y conciso se puede lograr

De seguro que lo primero que hiciste al empezar el nuevo año fue correr hacia un gimnasio para comprar una membrecía, con el objetivo de cumplir con el propósito que te impusiste de bajar de peso en este 2017.

Y es que entre las resoluciones más habituales de fin de año están el bajar de peso y ponerse en forma, pasar más tiempo con la familia y amigos, dejar de fumar o tomar bebidas alcohólicas, mejorar el aspecto físico, pagar deudas y ser más organizado. Sin embargo, como dice el psicólogo Ronald Nathan, autor del libro y CD Relieving Your Holiday Stress and Achieving Your New Year’s Resolutions, son pocas las personas que alcanzan las resoluciones que se trazan año tras año.

De acuerdo con el experto en la temática del control del estrés, las investigaciones señalan que el 25% de las personas abandonan sus promesas durante la primera semana del año, el 55% las mantienen por un mes y el 40% las siguen llevando hasta junio.

Esto se debe, según señala Nathan, a que tanto hombres como mujeres suelen hacer sus resoluciones de fin de año a la ligera, sin pensarlas ni comprometerse a sí mismos a cumplirlas.

Las claves del éxito

Así que para que no seas una más en la lista de quienes abandonan sus objetivos en las primeras semanas o meses del año, la psicoterapista Romi Torres-Wards (basada en Los Ángeles) recomienda:

1. Imponerse metas concisas

“Cuando los propósitos no son claros, concisos e importantes, se olvidan o se dificulta el seguimiento de las acciones comprometidas para su cumplimiento”, dice la psicoterapeuta de niños, adultos, individuos, familias y parejas.

2. Objetivos realistas

Esto es una de las medidas clave para alcanzar exitosamente las resoluciones de fin de año.

“La mayoría de las personas dejan a mitad del camino las metas que se trazan cada año por no ser realistas”, señala la experta en comportamiento humano. “Lo mejor es imponerse metas a corto, mediano y largo plazo. Como, por ejemplo, bajar 5 libras y no 40 en uno o dos meses”.

3. Seleccionar solo dos o tres objetivos

Las listas largas de resoluciones nunca se logran, debido a que en vez de motivar desaniman tras su difícil seguimiento. Así que para que realmente se cumplan se aconseja seleccionar dos o tres propósitos realistas solamente, que realmente sean importantes para el mejoramiento de nosotros mismos.

4. Un plan de acción concreto

“Los pasos a seguir para el cumplimiento de cada objetivo deben ser concretos e identificables”, resalta Torres-Wards. “¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo nuestra meta es la de un cambio de empleo, entonces lo primero a hacer es una investigación de las empresas o compañías con vacantes en las posiciones laborales a las que aspiramos y enviar a éstas nuestra carta de presentación y curriculum vitae”.

Otras acciones concretas a seguir en este objetivo serían: inscribirse a servicios especializados que anuncian vacantes —como por ejemplo CareerBuilder.com o Indeed.com, por mencionar algunos—, acudir a los bancos de empleo, conseguir asesoría profesional o tomar cursos de actualización o mejoramiento de destrezas.

5. Disciplina ante todo

Los estudios relacionados con el comportamiento humano siempre han demostrado que para conseguir cualquier objetivo en la vida, por más perseverancia o fortaleza que se tenga, resulta indispensable ser disciplinado, ya que esto enfoca y facilita el desarrollo organizado y fructífero de los pasos concretos que se requieren para el éxito en la meta propuesta.

6. Imponerse un tiempo límite para la obtención de cada meta

Después de estructurar el plan concreto y realista de acción, Torres-Wards dice que el paso siguiente es establecer un tiempo límite para la consecución de cada objetivo.

“Ponerle un tiempo límite al logro de nuestros objetivos es indispensable, ya que, de inmediato, nos encamina a estar comprometidos en su materialización”, explica la experta.

7. Edificar una red de apoyo

El compartir con amigos y familiares nuestros objetivos ayuda en la realización de estos, ya que cuando se trata de adoptar nuevos hábitos o eliminar los malos no solo se requiere de buena voluntad y compromiso, sino también del apoyo y la motivación de las personas que diariamente nos rodean.

“Toda red de apoyo nos ayuda al control y el vencimiento de las tentaciones que se nos presentan en el camino, manteniéndonos firmes en nuestros propósitos dentro del tiempo límite que hemos establecido”, concluye Torres-Wards.

Datos interesantes para pensar

Una reciente encuesta conducida por RetailMeNot (aplicación que facilita cupones e información sobre rebajas y mejores precios en restaurantes y tiendas), cuyos datos fueron dados a conocer el miércoles, 4 de enero, reveló un incremento significativo en las resoluciones tomadas para el 2017 en los rubros de ahorro de dinero y hacer más ejercicio, en comparación con las tomadas el año pasado.

Estos son algunos de los datos interesantes obtenidos:

Nueve de cada diez (90%) estadounidenses hizo una resolución para el Año Nuevo.

Los millennials (o personas entre los 20 y 35 años) son más propensos que los adultos de otras generaciones (97% vs. 86%) a planificarse para hacer sus resoluciones para el inicio de un nuevo año. De acuerdo con los datos, más de tres cuartas partes (76%) de los millennials incluyó entre sus objetivos algunos de tipo financiero, como: ahorrar dinero (63%), pagar deuda (41%), establecer y atenerse a un presupuesto (35%).

El objetivo de ahorrar dinero mostró un incremento significativo en comparación con la del año pasado, saltando de 47% (2016) a 63%.

Más de tres de cada cuatro (76%) estadounidenses incluyó entre sus resoluciones seguir una dieta (28%), bajar de peso (46%), hacer más ejercicio (60%) e inscribirse en un gimnasio (21%).

En comparación con los hombres, las mujeres tuvieron más la probabilidad de tomar la resolución de hacer más ejercicio (68% vs. 52%), perder peso (54% vs. 37%) o seguir una dieta (32% vs. 24%).

De acuerdo con las proyecciones de las cifras, los gimnasios se podrán ver más abarrotados durante este enero que en años anteriores, debido a que más estadounidenses tomaron la resolución de hacer más ejercicio este año en comparación con la cifra del año pasado (60% vs. 47%).

Otro dato interesante revelado es que el viajar a un lugar nuevo estuvo entre los objetivos más populares (49%), así como pasar más tiempo con la familia (39%) y aprender una nueva habilidad o talento (28%).

En cuanto a llegar a materializar los objetivos propuesto, más de la mitad de los encuestados (55%) coincidió en considerar que, de alguna manera, no confía en que se mantendrá ceñido a sus propósitos para el 2017.