Carmen Salinas a favor del gasolinazo

Que suba la gasolina pero no los alimentos de la gente pobre

Ciudad de México.- La actriz Carmen Salinas apoya al gobierno mexicano con las alzas de los precios de la gasolina.

“Era necesario todo lo sucedido porque ya no podía estar el gobierno subsidiando tanta gasolina, el que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra, carnal, de todas formas no se acaba el tráfico”.

Salinas insistió en que el alza de los precios era necesaria, aunque ella pide subsidien comida para gente pobre en México.

“Son leyes que tiene que imponer el gobierno porque toda la vida ha subsidiado la gasolina y prefiero que subsidien la comida para la gente pobre”, expresó la también legisladora, después de repartir juguetes en una colonia popular al norte de la CDMX.

“Prefiero que subsidien las casas a los pobres, claro, de eso se aprovechan otros partidos, pero hay que tener tamaños para decir, ya no más subsidio, el que quiera azul celeste, que le cueste”.

También opinó sobre los continuos saqueos en el Estado de México. “Esos son chairos que se aprovechan para vandalizar los negocios”, señaló.

Carmen Salinas aprovechó para anunciar su regreso a la obra Aventurera, pero sólo como actriz. “Sí va a regresar Susana, baila precioso y además es una gran actriz y Niurka, pues no se diga, me está dando clases de chachachá”, además de los actores Rafael Inclán y Ernesto Gómez Cruz que estrenan el 14 de febrero.