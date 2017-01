Cristiano lamentó que Messi y el Barcelona se ausentaran de la entrega de Premios ‘The Best’

El portugués echó de menos a 'La Pulga', así como otro emblema del madridismo, el brasileño Roberto Carlos

El jugador luso del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, último de los nominados en llegar a los Estudios TPC de Zurich, fue la gran figura de la gala, a la que no asistió ningún jugador del Barcelona, que se quedaron en la Ciudad Condal con objeto de dar prioridad a la preparación del partido del miércoles ante el Athletic de la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. CR7 dijo a la cadena ESPN: “Lamento que los jugadores del Barcelona no hayan venido, pero es comprensible”.

El club azulgrana estuvo representado, entre otros, por su presidente, Josep María Bartomeu, y el secretario técnico, Robert Fernández.

“Algo raro”

Por su parte, el exjugador de fútbol brasileño y emblema madridista Roberto Carlos también lamentó que ningún jugador del Barcelona participara este lunes en la gala “The Best“, la fiesta en la que la FIFA premia a los mejores profesionales del balompié mundial.

“Es un poco extraño que el Barcelona no aparezca. Para una fiesta de gala, que no venga el Barcelona demuestra algo raro. Es triste que el Barca no venga”, aseguró a los periodistas Roberto Carlos en un evento previo al inicio de la entrega de premios.

“Leo (Messi) tendría que entender que debería estar aquí. Es un premio FIFA. El Real Madrid también juega el jueves. Las obligaciones son las mismas”, arguyó el brasileño.